Le 14 octobre 2022, dans la cour de l’ANICT à Darsalam, le Gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, a réceptionné 4 bennes de 12 roues, soit 40 m3 chacune ; un camion benne de 10 roues, soit 20 m3 ; 2 camions bennes remorques de 04 essieux U, soit 60 m3 et 2 chargeuses de capacité de gobet 4.2 m3, de la part de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) pour le tri et la collecte des déchets ménagers, et le renforcement des capacités opérationnelles de la mairie du district. L’objectif est d’améliorer les services d’assainissement de la mairie du district de Bamako et de décongestionner les dépôts de transit.

« Si auparavant les quantités de déchets produits étaient facilement gérables, ce qui faisait de Bamako la coquette, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, la ville de Bamako a vu sa population et son étendue considérablement augmenter, ayant pour conséquence l’augmentation du volume de déchets produits. Nous assistons malheureusement à l’envahissement des rues, des quartiers, des grandes artères de la ville et un débordement total des dépôts de transit. Alors, nous pouvons en déduire que le rythme de production des déchets à Bamako dépasse largement la vitesse d’évacuation de ces déchets voire leurs traitements», a déploré le Directeur de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), Lassina Coulibaly.

Avant d’ajouter qu’il devient impérieux pour les acteurs de la chaîne, notamment des ménages à la décharge finale, en passant par les organisations, les services de l’Etat et des collectivités territoriales, de jouer leurs rôles. « Pour l’Etat, il a été instruit par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et le premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, de trouver une solution rapide à la problématique des déchets à Bamako », a-t-il révélé. « C’est dans ce cadre que les matériels de voirie que nous nous apprêtons à remettre symboliquement à la mairie du district ont été acquis. Il s’agit de 4 bennes de 12 roues, soit 40 m3 chacune ; un camion benne de 10 roues, soit 20 m3 ; 2 camions bennes remorques de 04 essieux U, soit 60 m3 et 2 chargeuses de capacité de gobet 4.2 m3, soit un total de 9 équipements acquis auprès de la société TOGUNA SA pour un coût de 778 millions de FCFA financés entièrement sur le budget de l’Etat », a-t-il informé.

Selon la représentante de la mairie du district de Bamako, l’objectif est de faire de Bamako une ville où il fait bon vivre, avec un impact positif sur la santé humaine et environnementale. Elle a expliqué les multiples difficultés auxquelles ils font face dans le cadre de l’assainissement de la ville de Bamako. Avant de signaler que l’acquisition de ces matériels leur permettra de jouer pleinement leur rôle. Elle a rassuré que bon usage sera fait des matériels acquis. Dans la foulée, le Gouverneur a salué les autorités maliennes et a beaucoup insisté sur la sensibilisation des populations pour faire de Bamako une ville propre.

