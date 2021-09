Assemblée général de la CONABEM : Mohamed Ag Dédéou élu pour un nouveau mandat de 5 ans

Les rideaux sont tombés sur la neuvième assemblée générale du Conseil national des bureaux et placement et entreprise de travail temporaire au Mali (CONABEM) au siège du patronat le week-end, où un nouveau consensuel a été élu pour un mandat de 5 ans.

Le CONABEM, organisation patronale malienne, est désormais dirigé par une nouvelle équipe jusqu’à 2026. Ce nouveau mandat est le résultat de la neuvième assemblée générale qui a été soldée par l’élection de Mohamed Ag Dédéou au poste du président et Nouhoum Diakité, au poste administratif de secrétaire. Le nouveau chef de la CONABEM aussitôt élu a réaffirmé sa volonté de consolider les acquis, de surmonter le challenge du bureau sortant. « Je place mon mandat sur le thème de la consolidation des acquis d’avance », a-t-il déclaré, en sollicitant d’emblée l’apport de tous les membres de la CONABEM pour la réussite de son mandat et l’atteinte des objectifs de leur organisation patronale.

Avant lui, le président sortant avait un discours bilan en rappelant que le CONABEM a été crée en décembre 2006 grâce au concours matériel, technique financier et moral de l’ANPE. De cette date à nos jours, poursuit-il, le nombre, le poids économique et social des structures d’Intermédiation et de Placement n’ont cessé de croitre. Ainsi, de 15 cabinets à sa création, le CONABEM est passé aujourd’hui à 58 cabinets membres intervenant dans tous les domaines des Ressources Humaines et dans toutes les branches de l’économie nationale. Cette croissance a été entérinée par une étude portant sur un échantillon de dix cabinets révélant les chiffres suivants réalisés entre 2019 et 2020 :1.665 d’agents recrutés et placés, 186 formations dispensées et 14.700 d’agents en intérim.

De quoi permettre aux entreprises membres de la CONABEM de contribuer dans l’économie malienne en terme d’impôts et cotisations sociales à hauteur de 6.875.000.000FCFA par an. Le président sortant a réitéré sa reconnaissance à la signature en janvier 2016 du protocole de partenariat avec l’ANPE qui a permis au CONABEM de collecter et de diffuser des informations fiables sur le marché de l’emploi auprès de ces membres et des pouvoirs publics. S’y ajoute à l’organisation et l’animation conjointe la 1ère édition du salon de l’emploi et de l’intermédiation (SARI 2017), le lancement la plateforme digitale « gratuit » de l’ANPE en 2019 …

Présidant les travaux de cette assemblée, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle se dit émerveiller par les résultats engrangés par le CONABEM. Il a réitéré le soutien du gouvernement à cette organisation patronale pour le rayonnement de la promotion de l’emploi au Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :