Assemblée générale élective du GPAC : Sidi Dagnoko conserve sa place à la présidence de la faîtière

Le Groupement professionnel des agences de communications et des Régies publicitaires, a tenu ce jeudi 23 février 2023 au Conseil national du patronat du Mali, son assemblée générale ordinaire et extraordinaire avec au programme l’éléction d’un nouveau bureau. M. Sidi Dagnoko a été réélu à la tête d’un bureau de 17 membres pour conduire les missions du groupement.

Le groupement professionnel des agences de communications et des régies publicitaires (GPAC) a animé ce jour son assemblée générale ordinaire et extraordinaire, l’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration Me Harouna Mamadou Toureh.

Les points inscrits à l’ordre du jour, étaient la synthèse du rapport d’activité de l’année 2022/ 23 ; l’examen et la validation du rapport moral et financier, et la validation du plan d’actions 2023 ; l’examen et la validation des amendements des textes et les recommandations du bureau en plus de l’élection du nouveau bureau du GPAC.

Procédant à la présentation du bilan des activités réalisées en 2022, M. Sidi Dagnoko, a fait savoir, que conformément à 5 axes prioritaires, le groupement a largement participé aux activités de ses membres, travailler pour la régulation du secteur de la publicité à ce nouveau, il rappelle qu’en cette date ce sont 55 agences agrées qui sont enregistrées dans le pays. Poursuivant, le président du GPAC, indique que le groupement a beaucoup travaillé sur le partenariat public/ privé, sur l’environnement macro-économique .

La cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour le ministre et le président du CNPM d’apprécier le travail du GPAC , son organisation qui selon le président du CNPM contribuera au renforcement du secteur privé.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

