Association solidarité femmes d’ici et d’ailleurs : Le lancement officiel des activités de l’association prévu pour le 27 juin prochain à Bamako

La présidente de l’Association solidarité femmes d’ici et d’ailleurs (ASFIA), Fatouma Barka Mint Hamoudi, a animé une conférence de presse, le lundi 21 juin 2021, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako pour informer l’opinion publique du lancement officiel des activités de son association, le dimanche 27 juin 2021 à 14heures, au Palais de la culture de Bamako.

Cette conférence de presse était principalement animée par la présidente de l’Association solidarité femmes d’ici et d’ailleurs (ASFIA), Fatouma Barka Mint Hamoudi, opératrice économique, en présence des autres membres de l’association. Selon Fatouma Mint Hamoudi, ASFIA est une association qui œuvre essentiellement dans l’humanitaire. «Nous lançons officiellement les activités le dimanche 27 juin 2021 au palais de la culture à partir de 14heures. L’objectif de l’ASFIA est de venir en aide aux personnes en situation difficile. Nous portons une attention particulière sur les femmes. Cette année par exemple, nos actions visaient à soutenir les femmes veuves de nos militaires tombés au front. Nous avons soutenu aussi les femmes policières. Nous aidons également les femmes rurales dans leurs activités génératrices de revenus. Nous avons offert à ces femmes des plateformes multifonctionnelles, des machines à coudre et bien d’autres matériels. Pour celles qui sont dans le besoin, nous donnons des denrées alimentaires comme le riz, de l’huile, du lait, du sucre etc », a déclaré la présidente de l’Association solidarité femmes d’ici et d’ailleurs (ASFIA), Fatouma Barka Mint Hamoudi. Elle a fait savoir que le lancement des activités de l’Association sera aussi une opportunité pour inciter ceux qui ont un peu de moyens à suivre leur exemple en apportant de l’aide à ceux qui sont dans le besoin. « Nous sommes disposés à travailler avec tous ceux qui souhaitent rejoindre notre initiative. Les portes de l’ASFIA sont ouvertes à tout le monde », a-t-elle dit. Répondant aux questions des journalistes, la conférencière, Fatouma Barka Mint Hamoudi a signalé que depuis 2012, elle œuvre dans l’humanitaire. Par ailleurs, elle a précisé que l’appui de l’ASFIA à la transition en cours ne fera pas défaut.

Le secrétaire général de l’ASFIA, Bouba Traoré, a invité tout le monde à adhérer à l’Association afin de travailler pour le développement du Mali. La représentante de la fédération des veuves militaires et paramilitaires du Mali, Mme Keïta Djénébou, a salué les bienfaits de Fatouma Barka Mint Hamoudi à leur fédération dont la donation de 20 machines à coudre, des médicaments et de l’argent liquide. A sa suite, il y a eu des témoignages de Bouba Fanè, Souleymane Diallo, Lalla Haïdara, Anna Moulaye et de Mme Raby sur les actes humanitaires posés par Fatouma Barka Mint Hamoudi.

Aguibou Sogodogo

