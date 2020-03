Au lendemain de la journée internationale de la Femme commémorée chaque 8 mars, les organisations partenaires du projet HAOUA de l’ONG Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) se sont retrouvées ce lundi 9 mars à la Maison du Partenariat Angers Bamako pour capitaliser les différentes activités au tour du projet.

Le Projet Haoua est défini comme Alliances et sororité des défenseurs des droits humains pour la défense et la promotion des droits des femmes au Mali et en Algérie initié par l’ONG Italienne le Comité International pour le Développement des Peuples (CISP) mise en œuvre par WILDAF-Mali et l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH).

Si la Journée internationale pour les droits de la femme donne l’opportunité chaque année de braquer les projecteurs de l’opinion nationale et internationale sur la situation des femmes mais aussi de permettre aux femmes de faire le bilan et planifier les voies et moyens pour un avenir meilleur, ça a été l’occasion pour les responsables du CISP , WIlDAF-Mali et l’AMDH d’organiser cette journée de capitalisation sur le travail réalisé au tour de la défense des droits des femmes dans le cadre du projet HAOUA qui est en terme après 18 mois d’activité.

La directrice Pays du CISP Mme Allesia se réjouie de voir que le projet Haoua financé par l’Union Européen arrive à son terme et qu’il est utile d’organiser une journée avec les partenaires pour capitaliser tous les activités menées au cours de l’exécution du projet et voir les perspectives à long terme pour la promotion et la défense de la femme…

Le représentant du Président de l’AMDH M Yacouba, rappellera qu’entre 2018 et 2020, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Haoua , l’AMDH a réalisé les activités tel que la formation des magistrats de Bamako, Koulikoro, Kayes et Mopti sur la thématique de la protection des droits des femmes au Mali, janvier 2019-Avril 2019 ; des tables rondes : 1- table ronde sur Droits humains et religions : Quelle vision pour aujourd’hui , la place de la femme dans ce contexte, 2- traditions, religions, droit positif : quel droit pour la femme malienne, 3- justice, réconciliation au Mali et femmes : quelle articulation pour un projet de société de paix construit de manière participative ; Sensibilisation dans les universités et écoles de santé sur le concept genre, genre et discrimination et enfin des passages radios nationales, communautaires et télés sur le thème ‘’ Protection des droits des femmes au Mali, femme et discrimination.

Quant à la Présidente du WILDAF-Mali Mme Bouaré Bintou SAMAKE dira que l’année 2020 sera une année charnière pour les femmes et la lutte pour la promotion et la protection de leurs droits. Car en effet c’est la 25eme année de l’adoption de la plateforme d’action de Beijing, les 20 ans de la 1325, les 40 ans de la CEDEF, la décennie 2010-2020 de la femme en Afrique sera également clôturée cette année tout cela exige une évaluation des engagements et les avancées et acquis pour les femmes. « Nous sommes face à beaucoup de défis et nous devons d’avantage nous mobiliser pour sortir de l’ombre et nous diriger vers la lumière. Rompre le silence sur les non-dits qui affectent nos droits, aller vers la lumière en exerçant nos droits et en les revendiquant leur mise en œuvre effective » Affirme-t-elle.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

