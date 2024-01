Attaques terroristes du bateau « Tombouctou » : Le Gouvernement accorde le statut de Pupilles de la Nation à 31 enfants dont les parents ont été tués car ils étaient en mission officielle de l’État.

En rappel : Dans la matinée du 7 septembre 2023, le Bateau « Tombouctou », faisant la liaison Mopti-Gao et appartenant à la Compagnie malienne de navigation (Comanav), a été attaqué par des tirs de roquette par des hommes armés non identifiés dans les environs de Gourma-Rharous, région de Tombouctou. Le gouvernement du Mali fait état d’un bilan lourd des civils tués, des blessés et des dégâts matériels sur le bateau ». Les blessés ont été admis à l’hôpital de Gao.

Le 8 septembre, le Procureur de la République du Pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, a annoncé « l’ouverture d’une enquête sur ces faits criminels (…) en vue d’identifier, d’interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces faits criminels. » Et face à l’ampleur du drame, le Président de transition le Colonel Assimi Goita avait à son temps annulé les festivités du 22 septembre et débloqué 250 000 CFA pour chacun des survivants et a également décidé de prendre en charge les frais de déplacement des rescapés jusqu’à leurs domiciles

En ce que concerne certains ayants droits des victimes du Bateau Tombouctou précisément des fonctionnaires de l’État , le gouvernement de transition au cours de son conseil des ministres du mercredi 10 janvier 2024 a adopté le projet de texte au chapitre des mesures législatives et règlementaires et sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le projet de décret déclarant Pupilles de la Nation en République du Mali. La Loi n°2016-058 du 27 décembre 2016 institue les Pupilles de la Nation et les Pupilles de l’État en République du Mali en vue d’assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l’une de ces qualités. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut de Pupilles de la Nation à trente et un enfants dont les parents ont été tués lors des attaques terroristes du bateau «Tombouctou » le 07 septembre 2023 et d’une mission officielle dans la région de Nara.

Car cette loi permettra aux enfants de bénéficier, entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur ; de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l’enseignement fondamental et secondaire ; de la prise en charge des frais d’apprentissage et de formation professionnelle ; de l’octroi d’une bourse entière de l’enseignement supérieur et enfin leur placement ou de l’adoption en institution spécialisée.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

