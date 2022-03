Les 15, 16, 17 mars 2022 , se sont tenus au CICB , les travaux de l’ atelier sur le cadre stratégique de la refondation de l’Etat. Il s’agit d’un cadre d’échange et de discussions autour des propositions issues des Assises Nationales de la Refondation en vue de démarrer le processus d’opérationnalisation et de mise en œuvre des actions refondatrices du Mali kura souhaité par les maliens.

D’éminents experts des services centraux de l’Etat, des cellules de planifications et de statistiques, des représentants des départements ministériels, sont mis à concours dans ce présent atelier pour mettre à disposition un cadre référentiel en matière de refondation de l’Etat conformément aux conclusions et recommandations des Assises nationales de la Refondation. L’ouverture des travaux a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement à savoir le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, la délégués auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles, tous, étaient aux côtés de leur homologue le ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga . Qui déclare « Le présent atelier se veut un cadre d’échange et de discussion autour de toutes les propositions faites par les Maliennes et les Maliens en vue d’enclencher le processus d’opérationnalisation et de mise en œuvre des actions refondatrices de notre pays ». Et de poursuivre « Cette activité corrobore, si besoin en était , la volonté délibérément affichée des hautes Autorités et du gouvernement de Transition de traduire en action les 516 résolutions et recommandations formulées lors des travaux des Assises Nationales de la Refondation( ANR) tenues à l’intérieur qu’ à l’extérieur du territoire national avec une participation massive de nos concitoyens à tous les niveaux ». Par ailleurs le Ministre Maïga a mis l’accent sur la capitale importance qu’accorde son département qui a en charge de porter les propositions et recommandations formulées lors du présent atelier dans le circuit de travail gouvernemental suivant les étapes de la réunion de Coordination des Secrétaires généraux, d’un Conseil de Cabinet et du Conseil des Ministres. Et ceci pour permettre au gouvernement de disposer d’un cadre référentiel en matière de Refondation de l’Etat afin d’agir avec efficacité et efficience dans l’intérêt supérieur de la Nation, a fait savoir le ministre en charge de la Refondation du Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

