Pourquoi autant de montant mis à sa disposition pour gérer les affaires des paysans sachant bien qu’il ne savait ni lire, ni écrire… ?

A qui profitait la nomination de Bakary Togola à ce poste? Et qui était contre au départ ? Et pourquoi autant de montant mis à sa disposition pour gérer les affaires des paysans sachant bien qu’il ne savait ni lire, ni écrire ? Les responsables des régimes politiques successifs doivent voir des réponses à ces questions. Vraiment il y a un problème grave. Selon un cadre de la direction nationale de l’Agriculture à la retraite, Bakary Togola est un bandit de grand chemin mis en selle par les régimes d’ATT et d’IBK pour gérer la plus grande faitière des paysans du Mali, alors que le pays est plein de grands cadres honnêtes et sincères. « Comment dans un pays comme le Mali bondé de bons cadres, les présidents de la République se sont focalisés sur ce bandit de grand chemin pour gérer cette grande organisation? », se demande-t-il. Ce qui reste certain, notre pays a atteint son seuil d’incompétence avec ce geste indigne, éhonté et irresponsable de la part des présidents de la République qui ont mis Bakary Togola au-devant de la scène pour des raisons électoralistes. C’est pourquoi ça ne pouvait pas marcher.

Tout le monde nie. Les flics, les avocats, les témoins, les victimes…. Le procès n’est qu’un concours de mensonges. Et dans la salle d’audience, tout le monde le sait, les juges, les membres du jury, même eux. Tous y viennent au prétoire en sachant qu’on va leur mentir. Tous, ils prennent place dans le box et sont d’accord pour qu’on les mente. L’astuce quand on s’installe à la table de la défense, est de se montrer patient. D’attendre. Pas n’importe quel mensonge, non. Seulement celui dont on va pouvoir s’emparer et, tel le fer porté au rouge, se transformer en une lame acérée. Celle dont on va pouvoir se servir pour d’un grand coup éventrer l’affaire et lui répandre les boyaux par terre.

Le boulot de l’avocat c’est de forger cette lame. De l’aiguiser et de s’en servir sans pitié ni conscience. D’être enfin la vérité en un lieu où tout n’est que mensonge. Bakary Togola est un voleur. Il n’a qu’à rendre l’argent volé. Pour lutter efficacement contre la corruption au Mali, il faut des tribunaux populaires, les TPR, comme au temps de Thomas Sankara. On moralise les voleurs devant le public, ils remboursent l’argent et purgent leurs peines. Un point c’est tout !

M.M.B

