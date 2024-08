La banane, du bord champ à la table à manger, plusieurs facteurs interviennent, déteignant sur son prix.

Les bananes vendues à Bamako, viennent, selon les saisons, d’autres villes du Mali, ou de pays voisins. “Les prix sont fonction de la provenance”, selon Aminata Traoré, vendeuse de bananes à la Tour d’Afrique. Elle poursuit : “Je vends des bananes du Mali et de la Côte d’Ivoire. La banane du Mali est moins chère, au kilo, de 100 F CFA que celle de la Côte d’Ivoire, cette dernière a une texture qui attire plus”.

Pour elle, selon les périodes, la banane importée est cédée aux clients entre 700 F CFA et 800 F CFA. Aminata explique cela par les frais de transport et de dédouanement. “Les bananes sont sensibles au climat et demandent beaucoup d’entretien. En période de faible production, elles se font rares sur le marché et difficiles à avoir. Tout cela contribue à élever le prix au kilo. C’est un fruit difficile à conserver surtout en période de chaleur”, dit-elle.

La banane reste un excellent choix pour une bonne alimentation équilibrée.

Madou Dorothée Diarra

(Stagiaire)

