La Confédération des Sociétés coopératives des Producteurs de Coton (C-SCPC) a un nouveau président et un nouveau bureau. Yacouba Koné de la Fédération régionale des SCPC de Sikasso prend les rênes de la faîtière des producteurs de coton, qui était sans bureau depuis 2019.

Après la fin du processus électoral dans les Unions secteurs, les Confédérations régionales, les sociétés coopératives et les Fédérations régionales de juillet à août derniers, place à l’élection du président et des membres du bureau du conseil d’administration et des organes de la C-SCPC. Le scrutin tenu le 5 octobre 2022, au siège de la C-SCPC, au quartier du fleuve a, abouti à l’élection de Yacouba Koné de la F-SCPC de Sikasso. Il est le président du conseil d’administration pour 5 ans renouvelables à la tête d’un bureau de 17 membres (12 pour le conseil d’administration et 7 pour le conseil de surveillance).

Koné opposé à Yacouba Traoré de la F-CSPC de Koutiala l’a emporté par 11 voix contre 9. Tiassé Coulibaly a été élu vice-président, Djibril Cissé secrétaire général et Soumaïla Camara trésorier général. Tous les trois ont gagné face à leurs adversaires par le score identique de 11 voix contre 9. Le reste du vote se poursuit encore pour l’élection des autres membres du conseil de surveillance.

Le vote du 5 octobre, présidé par l’administrateur judiciaire, en l’occurrence Souleymane Fomba, avec comme assesseurs Mme Traoré Fatoumata Coulibaly (conseillère technique au ministère du Développement rural) et Mamary Sidibé (chef de division de la promotion sociale et de l’économie solidaire), s’est passé sans embûche. Tout s’est déroulé sous le contrôle du cabinet Bamory Kané/Madina Sanogo, huissiers commissaires de justice. Les protagonistes sont passés aux voix, après l’échec des conciliabules pour une liste consensuelle. Un consensus soutenu par la liste sortie gagnante de Yacouba Koné.

La C-SCPC n’avait ni président, ni bureau depuis le départ de Bakary Togola en septembre 2019, pour des accusations de détournement de 9,4 milliards de F CFA de ristournes coton. Le nouveau bureau élu en 2021 a été dissout par décision du tribunal de la Commune III. Cette dissolution est consécutive à une saisine du ministère de la Santé et du Développement social en vue de la reprise des élections. Il a été mis en lieu et place un mandataire judiciaire par la présidente du tribunal de la Commune III, pour un mandat de 6 mois renouvelables une fois. Souleymane Fomba nommé mandataire judiciaire depuis 12 mois, est l’organisateur principal des présentes élections.

La page de Bakary Togola tournée

Selon nos informations, le mandat de l’administrateur judiciaire ayant définitivement expiré le 7 octobre 2022, il a informé la présidente du tribunal de la Commune III, les ministres de la Santé et du Développement social, du Développement rural, de son départ imminent. En vue de passer le témoin à Yacouba Koné dans les prochains jours, M. Fomba a déjà écrit à la banque de la C-SCPC d’annuler sa signature et celles des présidents des F-SCPC de Koutiala/San, Fana, Sikasso/Bougouni et Kita.

Contrairement aux allégations faisant état du retour de Bakary Togola à la tête de la C-SCPC, il s’avère que sa page est désormais tournée définitivement. Son élection controversée à sa base de Koumantou a été annulée par le tribunal de Bougouni sur plainte pour fraude de son adversaire.

Togola est toujours dans les liens de l’accusation avec l’appel du procureur général de la Cour d’Appel contre l’arrêt de la Cour d’Assises qui l’avait relaxé de toutes poursuites.

Abdrahamane Dicko

ENCADRE

Animateur des A V, grand producteur

Le choix porté sur Yacouba Koné ne tombe pas du néant. Quinquagénaire, le nouveau président de la C-SCPC part avec des préjugés favorables grâce à son parcours dans le domaine du coton. Jugé intègre, honnête et gros travailleur par ses camarades paysans, M. Koné est l’un des plus gros producteurs de coton et de céréales du secteur de Kadiola.

Yacouba Koné a gravi tous les échelons. Il est animateur des Associations villageoises (AV) depuis 1989, secrétaire des AV puis secrétaire du Syndicat du coton et vivrier (Syncov), un puissant syndicat des producteurs de coton. Il est le président de l’Union secteur de Kadiolo depuis 2007. C’est lui qui est à l’origine des problèmes de Bakary Togola qu’il a dénoncé pour la première fois en 2015 pour avoir indûment demandé l’harmonisation des textes de l’Ohada à la base en vue de se maintenir à la tête de la C-SCPC.

Son champ de coton et de céréales dans la zone de production de Kadiolo s’étend sur des dizaines de superficies. Il atteint d’année en année des rendements record en plus.

Yacouba Koné était précédemment le secrétaire général du bureau de la C-SCPC présidé par Bakari Koné et qui a été dissout et remplacé par un mandataire judiciaire.

A Dicko

