Le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, M. Ibrahim Ikassa MAIGA a procédé, au nom du Triumvirat de ministres chargés respectivement de l’Administration territoriale, des Reformes politiques et institutionnelles et de la Refondation de l’Etat, à la remise du document du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat assorti de ses Plans d’actions (CSRE 2022-2031), en versions physique et numérique, à Monsieur le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye MAIGA.

Le ministre chargé de la Refondation de l’Etat a présenté cette cérémonie de remise comme étant le point de départ officiel des activités du dispositif institutionnel fixé par le Décret n°2022-0516/PM-RM du 01/09/2022, tout en rappelant le contenu du chronogramme des activités de vulgarisation se déclinant en une série de rencontres de présentation et d’appropriation du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat avec les représentants de la Haute Administration, des Institutions et Autorités administratives indépendantes, de Classe politique, des Organisations de la société civile, des syndicats, du Patronat, dans les Universités et avec les Forces vives de la Nation dans les Régions et Collectivités.

Pour le ministre Ibrahim Ikassa MAIGA, ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au Peuple malien au sortir des Assises Nationales de la Refondation (ANR), d’information et d’appropriation des acteurs institutionnels et socio-politiques, de la mise en route et de la mise en œuvre efficiente du CSRE, durant la période de Transition en cours.

En recevant le document du CSRE 2022-2031, le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye MAIGA, s’est réjoui, au nom des Hautes autorités de la Transition, sous le leadership du SE le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, de la traduction en actions des recommandations issues des ANR traduisant la vision du Peuple malien qui a réaffirmé sa volonté de Refondation de l’Etat, avec patriotisme, courage et résilience.

Le Premier ministre par intérim a salué la volonté d’associer tous les acteurs à une saine appropriation par la Haute Administration, tous les agents publics, ainsi que les toutes les Forces vives maliennes impliquées dans les mécanismes de mise en œuvre des actions prioritaires du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat, pour leur mise en œuvre efficiente et efficace, actions du CSRE dont l’essentiel concerne et interpelle d’abord, nous les Maliens vers un changement de vision, de comportement et de comportement dans la gouvernance de notre Nation.

COM-MRE

