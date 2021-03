A la tête de la micro-finance CAECE-Jigisemé depuis 1996, la gestion du DG, Modibo Mory Diarra, est critiquée aujourd’hui par le comité syndical qui exige sa démission. Le syndicat dénonce des déficits structurels et chroniques mettant en péril l’avenir de l’entreprise.

-maliweb.net- Le comité syndical de cette micro finance était face à la presse pour exprimer son inquiétude sur l’avenir des ressources financières et humaines de leur entreprise qui, selon lui, souffre aujourd’hui d’une gestion chaotique du fait de son actuel directeur général. De quoi l’insister à déposer un préavis de grève de 72 heures, qui devrait entrer en vigueur le 17 au 19 mars renouvelable jusqu’à l’obtention de la démission du DG de la CAECE-Jigisemé.

Pour justifier les motifs de ce préavis d’arrêt de travail, le secrétaire général du syndicat, Makan Bréhima Diallo a évoqué des insuffisances qui seraient à la base des déficits structurels encaissés par la micro-finance. Lesquels sont à l’origine de la situation financière qui a entrainé en 2017 le licenciement de 15 employés. Ainsi, avec un encours de crédit de 5 milliards 800 millions FCFA, le syndicat indique que la micro finance peut être excédentaire s’il y a une gestion transparente et saine.

Pour le syndicat, cette situation financière déficitaire a été provoquée par le directeur général qui, selon les employés, ce serait livré à des dépenses et investissements supérieurs aux bénéfices que génèrent l’entreprise. Des formations initiées à l’extérieur du pays pour des dirigeants élus en fin de mandat à des coût exorbitants, la durée du mandat de certains élus modifiée selon la convenance du DG, les moyens de la micro-finance utilisés à des voyaged personneld et l’achat des logistiques et la construction des bâtiments sans tenir compte des bénéfices sont autant d’actes que le syndicat reproche au directeur d’avoir posés. S’y ajoute aux licenciements abusifs et les procès intentés à la micro finance par les travailleurs qui finissent toujours par gagnés.

Autant de chose qui auraient conduit à mettre la société dans la situation financière que le syndicat juge chaotique avec toujours le DG qui a passé 24 ans de règne sans partage. « Nous employés du réseau des CAECE du Mali, nous sommes en ce moment précis dressés comme un seul homme pour crier notre ras-le-bol face à la gestion de cette imposture qui n’a fait que perdurer », peut-on lire dans le communiqué distribué à la presse. Les employés de l’entreprise ont fait une pétition de démission du DG craignant que leur micro –finance ne subisse le même sort que de nombreuses micro finances maliennes qui ont fait faillite à cause de la mauvaise gestion. C’est pourquoi ils ont adressé plusieurs correspondances au Ministère de l’économie et des finances pour alerter le gouvernement de la situation financière.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

