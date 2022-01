Sans aucune volonté de porter l’ombrage aux autres exposants, elle a presque toujours été la tête d’affiche de Hii Festival, la Parade Internationale des Innovateurs, au Temple de l’Entrepreneuriat à Bamako (commune I du District de Bamako). Docteur Camara Kadiatou Samaké, c’est de cette boule d’énergie qu’il s’agit, est Universitaire/Enseignante. Formatrice expérimentée, coach universitaire en entrepreneuriat, elle dirige le Projet «Bitikini University Club» de YES Inc. Mali qui intervient en milieu universitaire pour faciliter l’éclosion de «Career-Hubs» (Carrefours de carrière) et des incubateurs. Presque dans l’ombre, car loin des projecteurs et de la propagande des réseaux sociaux, Dr Camara est aujourd’hui une icône de l’autonomisation de la femme, une figure emblématique de l’émancipation sans renier nos valeurs.

Coach universitaire, développeur des produits «Thé et Café Gourmands», innovatrice à Haut Impact…, Dr Camara Kadiatou Samaké est une femme battante dans tous les sens du terme. Et cela d’autant plus qu’elle a eu la clairvoyance de prendre son destin en main, mais aussi de montrer la voie de la réussite aux autres. C’est pourquoi, aujourd’hui, elle doit être célébrée comme une référence pour motiver les femmes et les jeunes à entreprendre pour leur épanouissement socioéconomique, pour concrétiser leurs ambitions. Universitaire, elle a été promue au sein de la Coordination du Master de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) il y a quelques années.

«J’ai commencé par la dégustation gratuite du café et du thé avant de me lancer progressivement dans la vente», raconte souvent Dr Camara Kadiatou Samaké pour expliquer ses premiers pas dans le monde de l’entrepreneuriat. Ainsi, son choix entrepreneurial, «Thé et Café Gourmands», n’est pas seulement une question de goût, mais aussi de passion, de cœur. «Ce concept vient de ma propre expérience de vie. J’aime consommer du bon thé bien parfumé. Je m’amuse toujours à faire des mélanges de saveurs et de goûts que ma famille apprécie beaucoup. Et tout le monde aimait les infusions savoureuses de thé que je leur offrais. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire un business quand l’idée de générer un produit ou service est apparue», nous a confié la professeure d’université lors d’un entretien sur son atypique parcours ayant abouti à la création de son entreprise, «Solutions Intracom».

Et ses produits sont aujourd’hui l’une des grandes fiertés de YES Inc. Mali. «La qualité et l’effet confirmé qu’ils ont sur la santé des consommateurs en disent long sur les produits qu’elle propose à la clientèle», commente M. Kalilou Dama, grand amateur de ses produits et coordinateur de YES Inc. Mali.

Le parcours de Dr Camara Kadiatou Samaké est atypique dans le sens qu’elle aurait pu se contenter du «confort» de la brillante carrière qui s’ouvrait à elle dans le monde universitaire. Après le baccalauréat (Sciences Humaines) au lycée Kankou Moussa, Kadiatou a effectué ses études universitaires en Russie (Université d’État de Varonej,) où elle a d’abord décroché une Maîtrise en économie (Bac +4 en comptabilité, audit et analyse) de 2001-2005 ; puis un DEA en Economie (2005-2006) et un Doctorat.

Une rencontre avec le destin le 8 Mars 2017

Au niveau de l’entrepreneuriat, Docteure Camara est l’une des fiertés des générations de femmes et jeunes incubés de YES Inc. Mali. C’est entre juillet 2017 et janvier 2019 que la dynamique entrepreneure a été incubée en entrepreneuriat, renforcement de capacité en formation des formateurs et organisation d’événement ; formée en coaching universitaire en entrepreneuriat. C’est donc avec une légitime fierté et une profonde reconnaissante qu’elle parle du programme YES Inc.

«Ma rencontre avec YES Inc. Mali s’est effectuée à travers son Coordinateur-pays lors de la célébration de la Journée internationale de la Femme en mars 2017. Cet événement avait été organisé par le Réseau des Femmes universitaires et enseignantes du Mali (REFUEMA) dont je suis membre également», confie la très élégante icône de l’entrepreneuriat féminin.

Une rencontre qui a visiblement changé la vision voire la vie de cette élégante Nyéléni, mère de quatre enfants. «Ma façon de voir les choses a alors changé. J’ai mûri et j’ai pu mettre en place le concept de Thé et Café Gourmands. Je suis en train de le développer. En plus j’ai trouvé du réconfort en termes de comportements de tous les jours car il se trouve que nous avons les mêmes règles et principes de vie. Les activités du réseau me permettent de me maintenir en bon état», avoue-t-elle.

Portée sur des valeurs, elle ne rate pas d’occasion pour manifester sa reconnaissance à YES Inc. Mali. «Je suis loin d’être un cas isolé. Des femmes me disent : C’est à YES qui m’a ouvert les yeux sur mes capacités et les potentialités d’entreprendre autour d’elles», reconnaît-elle. Quand je venais ici je ne savais vraiment que faire, comment entreprendre mais aujourd’hui ça va ! Voilà ce que YES Inc. Mali apporte à l’entrepreneuriat féminin», témoigne Mme Camara. Et d’ajouter, «insuffler la culture d’entreprendre dans l’esprit des femmes contribue fortement au changement de mentalités et finit par favoriser l’autonomisation des femmes».

Comme tout bon entrepreneur, Kadiatou aime les challenges. «Le défi à relever pour moi est la pérennisation de la culture du thé, à travers la réhabilitation de la ferme de Farako (Sikasso), et l’introduction de celle du café sur le sol malien de façon durable», s’engage-t-elle. En tout cas, pour le moment, «Solutions Intracom» a réussi à élargir sa gamme de produits. «Nous avons élaboré le kinkéliba gourmand, du café graine torréfié au Mali, le service traiteur et le café épicé. Ce sont des merveilles. Dans un autre domaine nous faisons des études dans le cosmétique», souligne la Cheffe d’entreprise.

Le savon noir de «Alice cosmétics» est très aujourd’hui très apprécié des «Grobinew» (Gros Bonnets pour Grandes Dames) du pays.

Mais, comme toutes les sociétés et entreprises du pays voire du monde, «Solutions Intracom», n’a pas été épargnée par l’impact de la crise sociopolitique et de la COVID-19. Des difficultés qu’elle appréhende avec une philosophie qui sied aux grands entrepreneurs. «Les difficultés rencontrées nous réconfortent dans nos projets, dans nos ambitions», nous confie Dr Kadiatou Samaké. A noter que cette vraie Nyeleni des temps modernes est également consultante du bureau «Solutions Intracom SARL» qui excelle dans la traduction, l’interprétation, les études socioéconomiques, l’évènementiel et le service traiteur.

Parallèlement à tous ces fronts, l’entrepreneure continue avec ses activités pédagogiques à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) où elle s’illustre aussi au sein de la de la coordination du Master. «A la faculté, en plus des masters en cours du soir, la liste des licences a été mise à jour. Nous sommes actuellement à cinq licences professionnelles pour 2021-2022», souligne Dr Camara. Avec cette faculté et YES Inc. Mali, Dr Camara Kadiatou Samaké se bat sur deux fronts avec la même ambition : motiver et former les filles et les femmes afin de booster l’entrepreneuriat féminin au Mali voire en Afrique. «Que mes sœurs se fassent confiance. L’entrepreneuriat, c’est une culture donc pas obligatoire d’être diplômée même si c’est un plus. A tout âge on peut se lancer et réussir. Que mes filles osent s’exprimer et qu’elles acceptent de se former», conseille-t-elle.

Un conseil avisé car Dr Camara Kadiatou Samaké a le pied à l’étrier et elle est une référence aussi bien dans le monde universitaire, qu’au niveau de l’entrepreneuriat féminin malien voire africain. Et avec toujours la même ambition et la même passion : offrir aux Maliens des produits de qualité et 100 % made in Mali. C’est ainsi qu’elle conçoit son devoir de femme autonome, émancipée à l’égard de sa patrie !

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :