Au terme d’une mission d’audit d’une semaine, le cabinet d’audit «Apave Certification» a indiqué vendredi dernier (27 octobre 2023) que la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) a rempli les conditions nécessaires pour être certifiée. Au cours de la réunion de clôture, l’auditeur Adama Dénis Ahevouelie a relevé trois non-conformités mineures, zéro non conformité majeure, cinq points sensibles et quatre points forts. Il faut rappeler que, depuis quelques années, la CANAM s’est résolument engagée dans la mise en œuvre du Système de Management Qualité et assistance à la certification ISO 9001 version 2015.

Par ailleurs le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CANAM jeudi dernier, 26 octobre 2023. Véritable joyau architectural, ce siège sortira bientôt de terre à l’est de la bibliothèque nationale, vers Yara Oil. La caisse sera ainsi bientôt dotée d’un siège à la hauteur des perspectives de la boîte, notamment l’avènement du RAMU

Rappelons que la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) est un établissement public à caractère administratif (EPA), créé par la loi N°09-015 du 26 juin 2009. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret N°09-553/P-RM du 12 Octobre 2009.Elle est responsable de la gestion du régime d’assurance maladie obligatoire, institué par la loi N°09-015 du 26 juin 2009.

Le régime d’assurance maladie obligatoire a pour but d’améliorer l’accès des populations cibles aux services de santé par un système de solidarité et de prévoyance susceptible de réduire la barrière financière. L’objet de ce régime est de permettre la couverture des frais de soins de santé inhérents à la maladie et la maternité des assurés et des membres de leur famille à charge.

Naby

