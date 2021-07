Certificats fin de défécation à l’air libre : L’Unicef au secours des dix Communes de Ganadougou

Le mardi dernier, l’Unicef et ses partenaires ont procédé à la remise des certificats de défécation à 10 communes de Niéna dans la région de Sikasso.

La défécation constitue un phénomène récurent dans nos communes en particulier et le Mali en général. Pour accentuer les bonnes pratiques hygiéniques et en vue de limiter la transition des maladies virales surtout en cette période de Covid-19, l’Unicef et ses partenaires ont tenu une cérémonie de remise de certification de fin de défécation à l’air libre (FDAL) des communes, dans la ville semi-urbaine de Niéna dans la région de Sikasso. L’événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement, Modibo Koné en compagnie de la représentante de l’Unicef à Bamako, Sylvie Fouet mais aussi des autorités administratives et coutumières de ladite commune.

Au total, elles sont 10 communes à bénéficier du certificat de FDAL. Il s’agit des communes de Benkadi, Biendio, Dembela, Finkolo-Ganadougou, Kofan, Miniko, Miria, Niéna (la commune où a été célébré l’évènement), Zanferebougou et Zaniena.

Cette remise de certification va contribuer d’une part à la promotion des bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement pour un changement de comportement en vue de l’abandon de la défécation à l’air libre à l’échelle de la commune pour accélérer le passage à l’échelle national, mais d’autre part donner plus de visibilité à l’approche Assainissement total de pilotage communautaire (ATPC) créé par les communautés pour accompagner l’Unicef et ses partenaires engagés dans la défécation à l’air libre.

Le ministre Koné et sa délégation ont visité trois familles certifiées dans la commune semi-urbaine de Niéna. Le ministre a été émerveillé de la manière dont la commune gère ses déchets. « Il ne faut plus que cette commune retombe dans l’insalubrité », a lancé le ministre à l’endroit de la communauté tout en ajoutant « qu’il faut une stratégie de suivi périodique pour mesurer les résultats mais aussi résoudre les quelques blocages qui vont surgir».

Quant à la représentante de l’Unicef à Bamako, en même temps le partenaire donateur, elle se dit satisfaite de ce qu’elle a vu venant des communes qui se sont appropriées de cette hygiène.

Cette cérémonie de reprise de certification fin de défécation à l’air libre de 10 communes entières dans la région de Sikasso a été couronnée par une remise d’une centaine de brouettes, poubelles, râteaux, savons, balais, des caches nez et des gels hydro alcooliques aux différentes communes.

La veille de la cérémonie, l’équipe de l’Unicef s’est rendue à Badiana pour s’entretenir avec les communautés sur l’Assainissement Total Piloté par les Communautés. En plus d’une visite des latrines et dispositifs de lave-main dans trois ménages.

Ousmane Mahamane

(Envoyé spécial à Niéna)

