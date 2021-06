Cheick Oumar Sissoko à propos du choix du premier ministre par le M5-RFP : “Je n’ai pas participé au choix de Choguel Maïga”

Interrogé sur le choix de Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre, Cheick Oumar Sissoko, sans ambages, a dit qu’il n’a pas participé à ce choix. “Je n’ai pas participé au choix de Choguel Maïga comme Premier ministre. Je n’y étais pas parce qu’on m’avait mis à l’article de la mort, alors que je me portais bien. Les gens qui ont annoncé que j’étais malade et que je ne pouvais pas bouger pendant deux mois, oui effectivement j’ai été malade, ils n’ont pas été une seule fois me rendre visite. Ils ne m’ont pas téléphoné une seule fois, ils ne m’ont même pas envoyé un sms ou envoyer quelqu’un pour voir comment je me portais. J’ai été étonné d’entendre l’imam Oumarou et Choguel dire que je suis malade. C’est pour cette raison que je ne suis pas présent à l’anniversaire du M5-RFP. Je suis étonné et surpris par ces propos”, a-t-il précisé.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :