Choguel Maïga alterne chantage et panique

Depuis son éviction de la Primature, l’ex PM Choguel Maïga souffle le chaud et le froid. Il alterne si habilement le flou autour de sa réelle position qu’il est de plus en plus difficile de distinguer ses bonnes intentions de sa potentielle malveillance. Tout en conseillant la retenue et la docilité à ses rares fantassins encore fidèles à la chapelle du M5, le président du Comité Stratégique annonce son retour à l’activisme politique à coups de menaces de nuisance. Il ne se limite pas à prévenir, par exemple, que ses récents déballages n’ont concerné qu’un petit dixième du secret des tribulations de sa collaboration avec les anciens Colonels. Il en donne également la preuve par d’autres révélations tonitruantes au passage. Au détour d’une causerie avec son cercle de proches fidèles, Choguel Maïga feint d’être conciliant tout en lançant dans la marre de anciens employeurs certains écarts de gouvernance indignes du Mali Koura. En parlant notamment du décaissement de 20 milliards francs CFA à l’AGEFAU sans autorisation du Conseil d’Administration, il livre un bout du résultat de ses fouilles dans les poubelles de ses prédécesseurs et met en garde, selon toute vraisemblance, sur d’éventuelles velléités de l’inquiéter par des ennuis judiciaires. Et pour cause, les sorties intempestives lui sont manifestement inspirées par les rumeurs de plus en plus persistantes d’une accablante vérification de sa gestion à la Primature et ailleurs.

La Rédaction

