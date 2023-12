Clôture de la Caravane de célébration des 20 ans d’Orange Mali : Les différents lauréats récompensés

Les lauréats des différentes catégories des concours organisés dans le cadre de la célébration de l’anniversaire des 20 ans d’Orange au Mali ont été primés le samedi 16 décembre 2023 en faveur de la finale organisée à la Place du Cinquantenaire.

Dans la catégorie foot, l’équipe de Kati a été classée première et gagne la somme de 500 000F CFA ; En Esport, le premier est Mohamed Chaffi Kanitao qui gagne 250 000 et un voyage pour aller compétir en Côte d’Ivoire à l’occasion de la CAN ; pour les prix N’donko, Maestro Dri est classé 1er du prix N’donko avec la somme 1 000000 FCFA , il est suivi de Madou Tamani qui gagne 500 000 FCFA et le 3ème prix a été relevé par Mali Messi qui empoche 300 000FCFA.

Comme rappelé par Mme Doucouré Fatoumata Sangaré en charge de la Communication Institutionnelle d’Orange Mali, pour célébrer en communion avec la population ses 20 ans, la société a organisé une caravane et initié des activités citoyennes. A ce titre des compétions ont été organisées dans les 6 communes de Bamako, Kati a ensuite rejoint les compétitions.

La présente finale a consisté à déterminer le gagnant de Bamako dans chaque catégorie mise en jeu pendant un mois de tournoi (du 17 novembre au 16 décembre 2023).

Les lauréats ont exprimé leur joie pour ensuite saluer l’initiative.

Le représentant du maire de la commune hôte (C3), Hamidou Sama Coulibaly, a félicité Orange pour son investissement en faveur des communautés et de la jeunesse du Mali.

KHADYDIATOU SANOGO /maliweb.net

