La Coalition nationale – Campagne internationale pour l’Eau potable et l’Assainissement (CN-CIEPA) a tenu, ce mercredi 14 décembre, sa deuxième Assemblée générale ordinaire. C’était au Mémorial Modibo Keita. A l’issue des travaux, Dounaité Dao, le président sortant, a été reconduit à la tête d’un bureau de neuf membres.

« Œuvrons ensemble pour un accès de tous aux services d’eau et assainissement ». Tel était le thème de l’Assemblée générale. Aux dires du président sortant, les cinq années précédentes ont été consacrées à la construction de l’outil de plaidoyer. La CN-CIEPA a évolué, selon son président sortant, dans un contexte difficile marqué la pandémie de covid-19 qui a affecté les capacités de mobilisation financière des ONG y compris son organisation. Au niveau national, la crise sécuritaire n’a pas favorisé l’atteinte des objectifs fixés. « Le fonctionnement de l’organisation a été affecté. Comme un roseau, la CN-CIEPA a plié, mais elle n’a pas rompu », s’est félicité le président Dao.

Au nom des partenaires techniques et financiers, Mamadou Keita de WaterAid a salué la tenue de cette deuxième Assemblée générale ordinaire. « Il s’agit d’un moment important dans la vie d’une organisation » a expliqué le représentant des PTF. Qui ajoute : « Cela témoigne du dynamisme et du bon fonctionnement des instances de prise de décision ». Saluant le partenariat avec la CN-CIEPA, Keita de WaterAid informe de la consolidation de ce partenariat dans un contexte qui évolue et qui nécessite donc une meilleure adaptation des actions de plaidoyer pour que l’eau et l’assainissement soit un acquis pour tous.

Le mandat des femmes

« Personne n’est exclu à la CN-CIEPA Wash », a rassuré Dounatié Dao son allocution de président élu, à la fin des travaux. Le président est à la tête d’un nouveau bureau de neuf membres composés majoritairement de femmes qui sont au nombre de cinq. Ce qui lui fait dire que ce nouveau mandat est celui de femmes. Aussi, le président Dao a salué la promotion de la jeunesse, et surtout de la presse. Ainsi, le journaliste Togouna Traoré occupe désormais le poste de vice-président de la CN-CIEPA.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

