Commémoration de la journée internationale des PVH : Le Président de la Transition aux côtés des personnes de petite taille

En marge de la commémoration de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap (PVH) le 3 décembre, la Commission des œuvres sociales du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta a effectué une importante donation à l’Association Malienne des Personnes de Petites Taille( AMPPT). La cérémonie de remise s’est tenue le 3 décembre 2024 au siège de ladite association.

La remise a été présidée par Aguibou Dembélé, Conseiller à la Présidence de la République. Il avait à ses côtés la Présidente de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap, Mme Djikiné Hatouma Gakou, la Présidente de l’association malienne des personnes de petite taille, Diarra Kadidiatou Barry, les membres de l’AMPPT ainsi que d’autres personnalités.

La Présidente de l’AMPPT, dans son discours, a exprimé sa profonde gratitude envers le Président de la Transition pour ce soutien et ses autres actions et décisions engagées en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap.

Comme l’a rappelé, Diarra Kadidiatou Barry, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap est célébrée chaque 3 décembre depuis 1992 . ‘Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.’

Au Mali, malgré les progrès réalisés, les personnes vivant ave un handicap continuent de faire face à de nombreux défis, a souligné la présidente de l’AMPPT, notamment en termes d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Tout en se réjouissant du geste du Président qu’elle a estimé très précieux pour eux, elle a plaidé pour l’amélioration de la qualité de vie des PVH, singulièrement celle des personnes de petite taille. Pour y parvenir, elle a sollicité l’appui des autorités et celui des partenaires pour accroître la promotion et la protection des droits des femmes et des femmes de petite taille. En plus, elle a souhaité l’institutionnalisation d’une journée nationale dédiée aux droits des femmes et des enfants de petite taille et la construction d’un siège pour leur association.

La Présidente de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap, Mme Djikiné Hatouma Gakou, a joint ses remerciements à ceux de son homologue Mme Diarra pour remercier le Président de la Transition pour cet appui. A son tour, elle a réclamé l’institutionnalisation d’une journée nationale des personnes vivant avec un handicap au Mali.

Pour sa part, Aguibou Dembélé, a réaffirmé la volonté et l’engagement du Président Assimi Goïta en faveur de la promotion et protection des personnes vivant avec un handicap. Il rassure que durant tout le mois des actions de solidarité se poursuivront à leur faveur sur l’ensemble du pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

