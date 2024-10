Commissariat à la sécurité alimentaire : 300 tonnes d’aliments poisson distribuées aux pisciculteurs dont 90 tonnes pour Koulikoro

« Renforcer la productivité des pisciculteurs face aux aléas du changement climatique ». Tel est l’objectif de l’opération de distribution gratuite de 300 tonnes aliments de poisson lancé, le vendredi dernier, à Koulikoro par le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali.

C’est un total de 300 tonnes d’aliments poisson qui seront distribuées gratuitement aux pisciculteurs retenus par cette opération du Commissariat à la Sécurité alimentaire. La ville de Koulikoro qui a abrité le lancement de cette opération bénéficiera à elle-seule 90 tonnes. L’objectif, selon le Ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire, est de renforcer la productivité des pisciculteurs et de relancer les activités socioéconomiques. La dotation qui s’inscrit dans le programme national de réponse (PNR) à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali vise à renforcer la résilience du secteur halieutique qui subit les conséquences du dérèglement climatique.

Pour Redouane Ag Mohamed Ali, la filière pêche et aquaculture joue le rôle déterminant dans la sécurité alimentaire à cause du nombre important d’emplois qu’elle fournit aux familles dans les milieux ruraux. « Elle contribue l’équilibre nutritionnel des communautés mais reste frappé de plein fouet par les aléas climatiques menaçant les moyens de subsistance des pisciculteurs », indique Redouane Ag Mohamed Ali, réitérant que cette opération vise à améliorer les revenus des pêcheurs et des aquaculteurs.

Et de rappeler que les résultats obtenus en 2022, avec l’augmentation de la production globale de 600 tonnes de poissons, témoigne l’impact positif de telles initiatives peuvent avoir sur la vie des bénéficiaires. « Il s’agit pour nous de renforcer la résilience de notre système de production halieutique face aux défis imposés par le changement climatique », a-t-il ajouté. Poursuivant que la diversification des réponses de l’Etat grâce aux interventions ciblées et adaptées permet d’œuvrer à l’apaisement des souffrances des populations vulnérables de toutes les couches socio-professionnelles. Et témoigne, a-t-il insisté, de l’engagement ferme du Chef de l’Etat à accompagner les acteurs de la filière pêche et aquaculteur vers un avenir plus durable et prospère.

A Koulikoro, le Ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire a clôturé le lancement de cette opération de distribution d’aliments poisson aux pisciculteurs par la remise remise de cinq tonnes de riz aux victimes des inondations qui secouent le Mali présentement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

