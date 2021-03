Le 22 février 2021, le préfet de Kati et le sous-préfet de Kalaban Coro ont investi Nouhoum Kélépily aux commandes de la Commune rurale du Mandé comme président de l’Autorité intérimaire. Il fait donc son come-back. Mais que se passe-t-il dans la commune du Mandé ?

En effet, après l’annulation des résultats des dernières communales de 2016 dans la commune du mandé, la mairie était dirigée par une Autorité intérimaire conduite par Nouhoum Kélépily. Mais grâce au remaniement ministériel ayant conduit Monsieur Boubacar BAH alias Bill à la tête du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Mamourou Keïta alias Mamourouba avait retrouvé son fauteuil de maire mais en tant que président de l’autorité intérimaire.

Toutefois, un contentieux continuait d’opposer les deux adversaires politiques pour la conduite de la mairie de la commune du Mandé. C’est in fine, M. Kélépily qui obtient, par le biais de la justice, gain de cause. D’autant que la Cour suprême l’autorise à réoccuper son poste de président d’Autorité intérimaire. Et son installation a été matérialisée, la semaine prochaine, par les autorités administratives du cercle de Kati lors d’une cérémonie officielle et solennelle. Est-ce la fin du feuilleton judiciaire entre les deux adversaires ?

La commune rurale du Mandé est située dans le cercle de Kati (région de Koulikoro). Elle est très vaste et périphérique de Bamako. Sa population atteindrait les 100000 habitants.

La rédaction

Commentaires via Facebook :