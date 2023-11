Concours de Traitement médiatiques sensible au genre : Delphine Loua de la Guinée gagne le prix de 15000 dollars

Dans le cadre du projet IFEEFA , le bureau régional du FAWE au Sénégal a initié un concours de production de meilleur contenu médiatique sur la situation de l’éducation des filles en Afrique en mars 2023. Le concours était ouvert aux médias du Sénégal, Guinée, Mali, Tchad, Burundi, RDC, Gabon, Burkina Faso, Congo, Niger, Madagascar, Côte d’Ivoire. Au terme de la compétition trois prix ont été décernés. : Delphine Loua de la Guinée est lauréate du 1er prix, elle gagne 15000 dollars.

Le concours a été ouvert du 05 Février au 05 Mars 2023 aux candidats de la presse écrite, blog, vidéo et audio, il a enregistré 88 candidatures de 12 pays (Sénégal, Guinée, Mali, Tchad, Burundi, RDC, Gabon, Burkina Faso, Congo, Niger, Madagascar, Côte d’Ivoire).

Le premier prix est revenu à Mme Delphine Loua de la Guinée, elle a reçu la somme de 15000 dollars. Le second prix 1000 dollars a été relevé par M. Moussa Tahir Mahamat Abdallah du Tchad, et le troisième prix à M. Mamadou Lamine Faty du Sénégal, il a empoché la somme de 500 dollars.

A savoir que la compétition fait suite à une formation initiée par le bureau régional de FAWE au Sénégal les 15 et 16 décembre 2022 à Dakar. Où les professionnels des médias ont été formés au traitement médiatique sensible au genre et l’éducation des filles en Afrique. A l’occasion, les journalistes ont été invités à produire des contenus médiatiques autour des thématiques citées en vue de contribuer positivement à la promotion de l’éducation des filles, au renforcement de l’égalité des genres en milieu scolaire et à une prise de conscience sur l’importance d’une éducation sensible au genre.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

