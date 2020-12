Après plusieurs semaines de longues attentes, les membres du Conseil national de transition (CNT) ont été nommés par décret présidentiel le jeudi dernier. Ayant été représenté par la personne de Diadié Bâ, le Président d’honneur de l’ADP-Maliba a, dans une déclaration sur sa page Facebook, non seulement félicité les membres de cet organe législatif, mais aussi réaffirmé sa totale et entière disponibilité à accompagner les autorités en général et le CNT en particulier pour une transition apaisée.

Le 8 octobre dernier, l’homme d’affaires malien avait salué la mise en place du Gouvernement de Transition conduit par le Moctar Ouane, comme étant “une étape cruciale pour avancer dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition”. Deux mois plus tard, c’est à présent au tour du Conseil national de transition d’être formé. Ainsi, l’ensemble des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont installés.

Pour Aliou Boubacar Diallo, il ne s’agit donc plus de rentrer dans des polémiques et des débats stériles, mais plutôt d’accompagner les autorités dans la réussite de leur mission fondamentale, à savoir organiser des élections libres et transparentes.

L’ancien député élu à Kayes a souhaité donc bonne chance à l’ensemble des membres du CNT et assure aux autorités de la Transition de son plein soutien dans la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles qui permettront au Mali de retrouver le chemin de la paix durable et d’un retour à un ordre constitutionnel normal.

André Traoré

