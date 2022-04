Après avoir coulé tant d’encre et de salive et laissé beaucoup de plumes dans la crise consécutive à la dernière assemblée générale élective, les membres du CNPM ont enfin décidé d’enterrer la hache de guerre en concluant un accord de sortie de crise pour faire face à l’essentiel : l’épanouissant du secteur privé malien. C’est dans cette optique qu’une assemblée générale extraordinaire s’est déroulée au siège du patronat, à l’effet d’entériner les conclusions de la rencontre entre le Cadre de Concertation des Groupements professionnels (GP) et celui des Conseils Patronaux des Régions (CPR), le 1er mars 2022 dernier. Au menu, trois résolutions et une recommandation étaient soumises à l’approbation des délégués, qui ont en même temps adopté la mise en place d’un bureau provisoire dans sa nouvelle composition en validant l’accord de sortie de crise du 1er mars 2022, dans son contenu et ses effets. Les délégués ont par la même occasion donné mandat au bureau pour la gestion courante de l’organisation ainsi qu’à l’administration pour élaborer et adopter un nouveau règlement électoral afin de corriger les insuffisances juridiques ayant occasionné le feuilleton judiciaire avant d’organiser une nouvelle élection. La durée du mandat, qui est de trois mois, ne peut être modifié que par la majorité des 2/3 des membres.

Les délégués ont par ailleurs recommandé au bureau de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la réconciliation des deux tendances opposées.

Dirigée par Soya Golfa, la nouvelle administration, avant d’organiser une nouvelle élection, aura la charge de procéder à une relecture des textes. Et pour une élection crédible et transparente, elle envisage un accord de sortie de crise en vertu duquel les deux vice-présidents ainsi que le trésorier général ne pourront pas être têtes de listes pour briguer le poste président du CNPM.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :