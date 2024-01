Création d’une plateforme numérique pour la santé maternelle et néo-natale : L’Onasr et l’Agefau restituent l’étude de faisabilité

Dans le but de mettre en place une plateforme numérique pour la santé maternelle et néo-natale au Mali, l’Office national pour la santé de la reproduction (Onasr) et l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (Agefau) se donnent la main. A la faveur d’un atelier, ils ont procédé à la restitution de l’étude de faisabilité. C’était ce mardi 26 décembre 2023, dans un hôtel de la place.

Les deux structures ont vu la nécessité de se battre contre la mortalité maternelle et néo-natale au Mali. En clair, c’est une réaction contre le taux élevé de femmes qui perdent la vie en donnant naissance et d’enfants qui ne survivent pas après la naissance. C’est dans cette mentalité que les responsables des deux boites ont procédé à la restitution de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme numérique intégrée/télémédecine pour la santé maternelle et néo-natale ‘’Bangue Damu’’.

L’atelier a comme objectif général le partage des conclusions de l’étude avec les différents acteurs. Il se fixe comme objectifs spécifiques la présentation des grandes lignes de l’étude et les options d’innovations d’usage du numérique choisies pour améliorer la santé maternelle et néo-natale aux participants, le recueil des observations et suggestions des différents participants et la validation de l’étude après la prise en compte des différentes observations.

Dans son intervention, le directeur général adjoint de l’Agefau, Boubacar Sacko, a exprimé sa fierté d’aider pour sauver des vies. Selon lui, on ne peut pas parler de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sans parler de l’Office national pour la santé de la reproduction.

Quant à la conseillère technique du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Youma Sall, elle a affirmé qu’ils vont atteindre les objectifs pour la diminution de la mortalité

maternelle. A l’entendre, pour un accouchement mieux assisté, toutes les options doivent être exploitées. Et de préciser que selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), toutes les deux minutes, on perd une dame en donnant naissance. Elle a félicité l’Onasr et l’Agefau pour la réalisation de cette étude. L’objectif de la création de l’Onasr dirigée par Dr Ben Moulaye Haïdara est d’atteindre les trois zéros à savoir zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait et zéro violence basée sur le genre (VBG)

L’on se rappelle, la structure a organisé la campagne nationale de la planification familiale, du 4 mai au 3 juin 2023, dont le thème était « L’heure de la souveraineté contraceptive a sonné pour les adolescents et jeunes ». Ce fut l’occasion de distribuer les méthodes de contraception dans les Cscom, Csréf et infirmeries militaires ainsi que dans les cliniques Pro Fam.

