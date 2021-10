Culture : La parenté à plaisanterie classée patrimoine national

Le conseil des ministres du 5 octobre 2021 a adopté le projet de décret portant classement des alliances et parentés à plaisanterie (dont les cousinages à plaisanterie) au patrimoine culturel immatériel national. Une initiative très salutaire au regard de l’importance de ce patrimoine national dans la cohésion sociale.

Le Mali est un grand peuple issu d’un long et dynamique brassage qui a donné naissance à beaucoup de pratiques culturelles ayant permis aux communautés de forger des identités plurielles à travers une multitude de pratiques et de traditions culturelles dont les alliances et les parentés à plaisanterie. Il s’agit en réalité des rapports entre familles, communautés, groupes d’âge ou de patronymes qui ont décidé de sceller un pacte ancestral basé sur des relations régies par des liens d’assistance mutuelle comme c’est le cas entre Bozos, Dogons, Songhaïs et Tamasheqs, entre Peulhs, Bambara, Dogons et Forgerons, etc.

Et ce patrimoine, sinon cette culture qui semble être unique au monde est devenu un grand repère du Malien, où qu’il soit. Il permet de résoudre des crises et des tensions entre communautés ou entre individus.

C’est fort de ce constat et en raison de leur valeur historique et socioculturelle que les alliances et les parentés à plaisanterie ont été inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel national par décision n°2019-000214/MC-SG du 04 novembre 2019. Cette inscription vient d’être suivie de l’adoption en conseil des ministres du mercredi 5 octobre 2021 d’un projet de décret portant classement des alliances et les parentés à plaisanterie dans le patrimoine culturel national du Mali.

C’est un projet porté par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

M.Dolo

