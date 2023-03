Département de la jeunesse : Mossa Ag Attaher réussit la symbiose la Transition et la jeunesse malienne

C’est avec une grand fierté d’avoir réalisé un rêve majeur avec la jeunesse, la fierté d’avoir répondu avec la jeunesse à l’écho de l’appel du président de la transition (appel du 1er juin 2021), la fierté d’avoir accompli cela avec une jeunesse unie et solidaire face aux enjeux de la nation ».

C’est le propos qui le plus rythmé la Journée de mobilisation citoyenne qui s’est tenue, avant-hier samedi 18 mars 2023, sous la présidence du président de la transition, sous le thème «La contribution de la jeunesse malienne pour un Mali uni et prospère ». Le colonel Assimi GOITA était représenté pour la circonstance par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le Colonel Abdoulaye MAIGA, mais l’événement a massivement drainé dans les rangs du gouvernement dont les membres ont tenu à répondre à l’appel à la mobilisation autour du ministre Mossa Ag Attaher au Palais des Sports Salamatou MAIGA. Et pour cause, la grande convergence patriotique initiée par ce dernier, en direction des organisations de la jeunesse malienne, avait pour but d’insuffler un coup de jeune au soutien de la Transition et de répondre à l’appel du chef de l’Etat par l’affirmation d’un engagement patriotique sans réserve.

C’est donc dans une salle remplie comme un œuf que Mossa Ag Attaher a exprimé la joie immense et la satisfaction que l’anime devant le grand engouement qu’a suscité l’événement chez la jeunesse malienne. En plus d’une mobilisation massive des différentes composantes du CNJ à travers toutes les régions du pays, le président du Conseil national de la jeunesse, Habib DAKOUO, n’a pas manqué de réitérer la disponibilité et l’accompagnement de sa faîtière aux côtés des autorités de la Transition. Il a en effet pris date en promettant de ne ménager aucun effort pour s’impliquer davantage dans sa réussite.

Et le ministre de tutelle de remercier tous ceux qui se sont associés à la mobilisation de la jeunesse malienne autour de l’appel du Président de la Transition, auquel il a exprimé sa vive reconnaissance en tant que levier principal dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des programmes de jeunesse.

L’occasion n’était par ailleurs pas moins opportune, pour Mossa Ag Attaher, de magnifier l’inspiration lumineuse du Président Assimi Goita, en tant que déclencheur d’une irrésistible convergence souverainiste pour l’honneur et la dignité du Mali ainsi que de l’Afrique. Toutes choses qu’il a déclinées sous forme de principes dont le respect des choix stratégiques du Mali, la prise en compte des intérêts des Maliens dans les prises de décision, etc.

A cet effet, le ministre a engagé la jeunesse à soutenir et à accompagner sans réserve les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la Transition dont l’objectif ultime est de redorer l’image du Mali et de lui redonner toute sa place dans le concert des nations. Il les a également exhortés à porter avec autant d’engagement, de don de soi et de conscience citoyenne les réformes en cours.

Ce faisant, le ministre promet pour sa part d’être aux côtés de la jeunesse malienne pour non seulement l’opérationnalisation du Manifeste remis au président de la Transition par l’entremise du ministre d’Etat, Col. Abdoulaye Maiga, mais également pour mieux réussir sa mission de de construction de la patrie.

En attendant, la grande mobilisation patriotique sonnée par le département de la jeunesse aura donné lieu à un échange très symbolique de la symbiose caractéristique des rapports entre la jeunesse malienne et le ministre Ag Attaher. En recevant un tableau du président du CNJ en guise de reconnaissance, Mossa Ag Attaher a répondu à son tour en lui offrant un trophée avec la mention suivante : “l’espoir et le panafricanisme” dénommé “le colonel Assimi Goita champion de l’espoir et du panafricanisme”. En plus de leaders des jeunesses du Burkina Faso et de la Guinée Conakry, l’éclat de la journée de mobilisation patriotique a été rehaussé par la présence de notables, de personnalités politiques, administratives et religieuses et de représentants du monde artistique.

Aly Poudiougou

