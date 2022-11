Un Protocole d’accord lie désormais le ministère du Développement au Comité international de la Croix rouge (CICR). Il a été signé le 22 novembre 2022 par le ministre du Développement rural, M. Modibo Kéita, et le Chef de la délégation du CICR, M. Antoine le Grand. C’était en présence de M. Youba Bâ, ministre délégué auprès du ministre du Développement Rural, chargé de l’Elevage et de la Pêche…

Selon le ministre Kéita, ce Protocole d’accord vise à renforcer le partenariat entre son département et le CICR qui, depuis 2011, soutient la campagne de vaccination du cheptel (contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la dermatose nodulaire contagieuse bovine et le charbon bactéridien), l’aménagement, la réhabilitation des infrastructures d’élevage et de pêche, l’hydraulique pastorale. Au titre de la campagne (2021-2022), il a cité la réalisation de 15 parcs de vaccination ; la vaccination de 925 581 têtes d’animaux contre la Péripneumonie Bovine (PPCB) sur une prévision de 1 million de têtes et 2 786 147 contre la peste des petits ruminants (PPR) sur une prévision de 3 millions…

Le chef de la délégation du CICR, M. Antoine Le Grand, s’est réjoui de la signature de ce document en faveur de la campagne de vaccination gratuite des petits et gros ruminants au Mali pour les campagnes 2022, 2023 et 2024. «Je suis heureux de renouveler avec le ministre Modibo Kéita, pour la 12e année, le partenariat entre le ministère du Développement rural et le CICR pour les campagnes de vaccination animale (4 millions de têtes) afin de renforcer la résilience des éleveurs du centre et nord du Mali (100 000 ménages)», a il indiqué sur Twitter.

Il a souligné que le CICR est présent au Mali aux côtés des populations affectées par le conflit depuis plus de 30 ans. «Depuis 1991, on travaille de façon très étroite avec les autorités selon nos principes de neutralité, d’indépendance et de partialité», a ajouté Antoine Le Grand…

Rassemblés par

Moussa Bolly

