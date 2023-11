Dialogue et paix interreligieux : Yeah Samaké et Ousmane Madani aux USA

Le président du Haut conseil islamique du Mali, Guide des Ançars, Cherif Ousmane Haïdara, et le directeur exécutif de la Fondation Empower-Mali, Yeah Samaké, à la tête d’une délégation malienne, séjournent aux Etats-Unis depuis le mardi 7 novembre pour des rencontres de haut niveau dans le cadre du dialogue et la promotion de la paix interreligieux dans le monde.

Le guide des Ançars et président du Haut conseil islamique du Mali et le directeur exécutif de la Fondation Empower-Mali et une forte délégation entament une visite en trois phases aux Etats-Unis sur invitation de la Fondation Stirling. Cette visite, selon la cellule de communication de la Fondation Empower-Mali, s’inscrit dans une démarche de renforcement du dialogue interreligieux et de promotion de la liberté de religion comme pierre angulaire de la paix et de la cohésion sociale.

Dans un premier temps, la délégation dirigée par le président du Haut conseil islamique et M. Yeah Samaké sera à Utah. Cette première étape verra des rencontres de haut niveau avec des représentants politiques, administratifs, des leaders religieux ainsi que des membres de la société civile. Elle sera émaillée d’échanges qui viseront à établir des dialogues constructifs et à partager des expériences en matière de coexistence pacifique et respectueuse.

Pour la deuxième et troisième étape, la délégation sera honorée par un accueil au Département d’État américain, qui pour la cellule d’information, souligne l’importance de la diplomatie religieuse dans les relations internationales. En plus de cela, pour clore le séjour aux Etats-Unis, une réception spéciale sera organisée en l’honneur du Guide des Ançars et de la délégation, par l’Institut pour la paix des Etats-Unis. Cela en vue de reconnaitre les efforts du Guide dans la promotion de la paix à travers le dialogue inter-religieux.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :