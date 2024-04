En prélude à l’ouverture de la phase communale du dialogue inter malien pour la paix et la réconciliation prévue du 13 au 15 avril prochain, le Collectif intégrateur des immochagues et alliés de Tombouctou- CIAT réaffirme sa participation et appelle ses membres à se mobiliser massivement pour réussir ce rendez-vous de la paix. En plus de participer aux différentes phases des concertations, le collectif recommande à ses membres de visiter et d’interagir sur le site du comité de pilotage du dialogue inter malien. Le Collectif intégrateur des immochagues et alliés de la région de Tombouctou- CIAT est une organisation importante dans la réussite de la paix et des réconciliations dans cette partie du septentrion malien marqué par une crise sécuritaire. Pour cause, cette plateforme associative et entité de la société civile est composée de 212 villages et fractions, 12 maires, 116 élus municipaux de 22 communes, 8 Tribus, issus de 5 cercles de la Région de Tombouctou, et 2 communes de la Région de Douentza. En même temps, le collectif est représenté à l’extérieur notamment au Royaume de l’Arabie Saoudite qui a déjà confirmé son engagement et son attachement pour la paix, la réconciliation et la cohésion.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :