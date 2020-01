Après la tenue du dialogue national inclusif qui a réuni à Bamako environ 3000 personnes, les responsables du front patriotique les républicains était, du 3 au 5 janvier, dans les villes de Nioro du Sahel, Diéma et Kolokani pour restituer les résolutions à leurs membres.

-Maliweb.net- C’est la ville du chef des hamallistes, Chérif Bouyé Haïdara, qui a abrité les premières rencontres citoyennes de restitutions des résolutions du dialogue national inclusif du front patriotique- les républicains. Devant une centaine de personnes réunies dans la maison du peuple, les portes-paroles de l’association apolitique ont expliqué point par point les différentes recommandations phares du dialogue.

Il s’agit, entre autre, de l’organisation des élections législatures avant le 2 mai prochain, un référendum institutionnel en vue de la révision de la Constitution du 25 février 1992, la mobilisation des ressources pour ramener la paix et la sécurité, la stratégie du maintien de la paix et la sécurité avant la fin de l’année 2020, le déploiement de l’administration, des forces de défenses et de sécurité reconstituées. S’y ajoute au rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et la gestion des conflits, la relecture de certaines dispositions de l’accord de paix et de réconciliation, l’accélération du processus de désarmements, démobilisation et la réinsertion. ..

Avant la tenue du dialogue national inclusif, les responsables de cette association apolitique avait sillonné plus de 600 communes à travers le pays, où ils ont organisé des rencontres citoyennes pour expliquer le contexte, le contenu et les opportunités de ‘’l’accord politique de gouvernance ‘’. De Nioro du Sahel en passant par Diéma jusqu’à Kolokani, les populations avaient soulevé les difficultés relatives à l’absence d’infrastructures routières, d’électricité, d’eau potable et le manque d’emploi.

Lors de ces restitutions, les populations ont salué la réponse diligente du gouvernement en procédant à la réhabilitation du tronçon Kati-Kolokani-Diéma jusqu’à Kayes. Notons qu’après la visite du premier ministre Dr Boubou Cissé dans la première région, les travaux de réhabilitation de cette route a démarré et sont en cours de réalisation avec la grande satisfaction des usagers.

Abdrahamane Diaby, Représentant du chef de quartier, exprime son satisfecit par rapport à l’initiative entreprise par le front en indiquant que le rapport et les résolutions du DNI prennent en compte les préoccupations du cercle de Nioro du Sahel. « La population demande que le cercle soit région, un accès aux infrastructures routières et d’eau potable. Nous sommes satisfaits que ces préoccupations soient prises en compte », a déclaré le délégué du chef des quartiers.

De même dans la chefferie de Diéma jusqu’à la maison du peuple de Kolokani, les jeunes et les chefs coutumiers ont été informés du contenu du rapport final et les résolutions du dialogue national inclusif. Le premier vice-président du front patriotique-les républicains, Youssouf Konté, ‘’ nous sommes venus restituer le contenu du rapport final du DNI comme on l’avait promis à nos membres lors des rencontres citoyennes précédentes. Et nous sommes heureux que le message puisse passer’’.

Il faut noter que tout le long de ces rencontre citoyennes, les thèmes comme ‘’ la paix, la sécurité et la cohésion sociale, la politique et l’institutionnel, la gouvernance, le social, l’économie et finance, la culture, la jeunesse et le sport’’ ont été largement expliqué. Puis une copie du rapport final et les résolutions du DNI ont été remis au représentant du Front patriotique les républicains pour une meilleure divulgation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

