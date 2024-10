Sama Money et Kafo Jiginew ont noué vendredi 27 septembre 2024 à l’hôtel Radisson Collection un partenariat à travers l’intégration de la plateforme digitale des deux institutions. Ce procédé, dénommé Bank to Wallet, permettra aux 400 000 membres de Kafo Jiginew de faire des dépôts ou retraits dans les 30 000 points de vente de Sama Money sur l’ensemble du territoire national et vice-versa pour les clients Sama Money qui pourront aisément faire leurs opérations dans les guichets Kafo Jiginew.

es documents scellant ce partenariat qualifié de stratégique par les deux parties ont été signés par le directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Kéita, et le directeur général de Sama Money, Daouda Coulibaly. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux invités dont le représentant du département de l’Industrie et du Commerce, d’Orange Money Finance. Sans oublier le patron de la société Koïra, promoteur de l’hôtel Radisson de Bamako, Cessé Komé…

Premier à prendre la parole, le directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Kéita, a salué le sens d’ingéniosité et l’efficacité de la plateforme de paiement numérique de Sama Money. “Ce produit innovant, qui compte déjà plus de 16 000 utilisateurs, permet désormais à Kafo Jiginew de diversifier ses sources de collecte de fonds, d’augmenter ses ressources et de multiplier les points d’accès de dépôts et de retraits des clients/membres à travers les partenariats avec les fintechs, les opérateurs de téléphonie mobiles et les sous agents”, a soutenu le Directeur Général de Kafo Jiginew, poursuivant que la plateforme permet aux clients/membres de surmonter la crise sécuritaire dans notre pays à travers la digitalisation des opérations de dépôts et retraits. “Il constitue un service d’avenir sur lequel l’institution compte beaucoup pour se rapprocher davantage de ces clients/membres et pour renouveler sa base clientèle tout en renforçant son membership et son leadership dans le secteur de la microfinance au Mali”, a-t-il insisté.

Pour le directeur de Kafo Jiginew, l’interconnexion entre la plateforme digitale de sa structure et la fintech Sama Money marque une étape révolutionnaire dans le secteur de la microfinance et de la technologie financière au Mali. Cette collaboration, à l’en croire, illustre l’engagement des deux entités à promouvoir l’inclusion financière et à offrir des services financiers innovants et accessibles à une population de plus en plus connectée.

Il s’est dit convaincu que Kafo Jiginew, avec son histoire riche en tant que première institution de microfinance au Mali avec 400 000 clients, a franchi un pas significatif vers la digitalisation en lançant la plateforme Jiginew Tamana, qui vise à moderniser et à rendre plus efficaces les services financiers pour ses membres.

Rendre disponible les dépôts des clients 24 h/24 et 7j/7

Pour lui, Jiginew Tamana constitue un portemonnaie électronique permettant de faire de la “Bank to Walet et Walet to Bank” ainsi que le paiement marchand et le règlement des grands facturiers. Il permet aussi d’effectuer des transferts de compte à compte, les consultations de soldes et de mouvement en temps réel. “L’objectif principal recherché à travers Jiginew Tamana est de rendre disponible les dépôts des clients/membres à tout moment 24 h/24 et 7j/7 à travers l’accès à la base de données à partir de la plateforme. Ce produit innovant, qui compte déjà plus de 16 000 utilisateurs, permet à Kafo Jiginew de diversifier ses sources de collectes de fonds, d’augmenter ses ressources et de multiplier les points d’accès de dépôts et de retraits des clients/membres à travers les partenariats avec les fintechs, les opérateurs de téléphonie mobiles et les sous agents”, a précisé le Directeur Général de Kafo Jiginew.

Autre avantage de la plateforme, selon le responsable de Kafo Jiginew, il permet aux clients/membres de surmonter la crise sécuritaire dans notre pays à travers la digitalisation des opérations de dépôts et retraits. Il constitue aussi, a-t-il continué, un service d’avenir sur lequel l’institution compte beaucoup pour se rapprocher davantage de ces clients/membres et pour renouveler sa base clientèle tout en renforçant son membership et son leadership dans le secteur de la microfinance au Mali. “Cette initiative commune marque une étape révolutionnaire dans le paysage financier du Mali. Elle est le fruit d’un travail acharné et d’une vision partagée de modernisation, d’innovation et de transformation digitale, entièrement financée sur fonds propres et avec le soutien de partenaires techniques. Elle représente non seulement un progrès technologique, mais aussi un engagement envers une inclusion financière plus large, touchant des communautés et des individus précédemment exclus du système financier traditionnel”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que l’interconnexion entre Kafo Jiginew et Sama Money offre plusieurs avantages significatifs pour les clients. Premièrement, elle permet une plus grande facilité d’accès aux services financiers, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées ou qui n’ont pas de compte bancaire traditionnel. Les clients peuvent effectuer des transactions financières, telles que des dépôts et retraits, des transferts d’argent et des paiements de factures, directement depuis leur téléphone mobile, ce qui représente un gain de temps considérable et réduit les coûts liés aux déplacements vers les agences physiques. Deuxièmement, cette interconnexion renforce la sécurité des transactions financières.

Aussi, avec des protocoles de sécurité numérique avancés, les clients peuvent avoir l’assurance que leurs fonds et leurs données personnelles sont protégés contre les fraudes et les vols d’identité. “En somme, la collaboration entre Kafo Jiginew et Sama Money est un modèle pour l’avenir de la finance numérique au Mali, combinant la force d’une institution de microfinance de renommé avec l’agilité d’une fintech innovante. C’est une avancée qui promet de redéfinir l’accès aux services financiers et de renforcer l’autonomie financière des Maliens, tout en contribuant au développement économique du pays”, a conclu le Directeur Général de Kafo Jiginew.

Faciliter l’inclusion financière et rapprocher les services bancaires

Pour sa part, le Directeur Général de Sama Money, Daouda Coulibaly, a déclaré que ce partenariat marque un tournant décisif dans la digitalisation des services financiers au Mali et plus particulièrement dans les milieux ruraux. Ce projet, a-t-il souligné, n’est pas simplement une avancée technologique, mais un engagement commun entre Sama Money et Kafo Jiginew pour faciliter l’inclusion financière et rapprocher les services bancaires des populations maliennes. Surtout que pour lui Kafo Jiginew un acteur clé de la finance inclusive au Mali en tant qu’institution de microfinance de référence dans les zones rurales, notamment en zone CMDT.

Cette solution a soutenu Daouda Coulibaly permet aux clients de Sama Money et Kafo Jiginew de transférer aisément des fonds non seulement entre eux, mais aussi entre leurs comptes bancaire Kafo Jiginew et leur portefeuille mobile Sama Money. “Mais ce que nous introduisons aujourd’hui va au-delà de cela. En intégrant notre application à l’application mobile Jiginew Tamana de Kafo Jiginew, nous franchissons une nouvelle étape dans notre vision commune : celle d’offrir à nos utilisateurs des services fluides, sécurisés et accessibles à tout moment, et ce, où qu’ils soient. A travers ce partenariat avec Kafo Jiginew, nous renforçons notre mission de rendre les services financiers plus accessibles, fluides et plus adaptés aux réalités de notre époque et de nos populations”, a déclaré Daouda Coulibaly.

Cette solution, poursuivra-t-il, présente plusieurs avantages majeurs : le paiement de produits digitaux sont simplifiées, rendant les services financiers accessibles à un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ne possèdent pas de compte bancaire traditionnel. Accessibilité accrue : elle permet à tous les utilisateurs, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales, de gérer leurs finances facilement et rapidement via leur téléphone mobile.

Cette accessibilité s’affirme notamment par la mise en synergie des réseaux de distribution Sama Money et Kafo Jiginew. “Ainsi nous permettons aux 400 000 membres de Kafo de faire des dépôts ou retraits dans les 30 000 points de vente de Sama Money sur l’ensemble du territoire national et vice-versa pour notre million de clients qui pourront faire leurs opérations aisément dans les guichets Kafo Jiginew”, a fait savoir M. Coulibaly.

Ce projet pour le patron de Sama Money s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités de la Transition, qui aspirent à une digitalisation maximale des moyens de paiement au Mali. “La modernisation de notre économie passe inévitablement par l’essor des solutions de paiement numériques, et c’est dans cette dynamique que nous nous inscrivons pleinement. Notre objectif est de soutenir ces efforts, en apportant des innovations qui facilitent la vie quotidienne des citoyens maliens, tout en soutenant l’inclusion financière. Nous sommes fiers de participer à cette transformation, et je tiens à remercier Kafo Jiginew et plus particulièrement son Directeur Général Kéïta pour la confiance à notre égard et aussi pour sa vision éclairée”, a rappelé Daouda Coulibaly. Il a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude à toutes les personnes impliquées dans ce projet, à la fois à Sama Money comme à Kafo Jiginew. M. Coulibaly a réaffirmé l’engagement de Sama Money à continuer d’innover et de collaborer avec tous les acteurs clés pour construire un écosystème financier moderne, inclusif et durable.

Kassoum Théra

