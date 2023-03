Disponibilité des denrées alimentaires pour le Ramadan : La situation dans 5 entrepôts de la capitale a convaincu le ministre Ould Mohamed !

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Mahmoud Ould Mohamed accompagné par le Directeur Général du Commerce de la Consommation et de la Concurrence, Boucader Doumbia a effectué une visite de terrain mardi 21 mars (la veille du Ramadan) aux 5 entrepôts de stockage dans la zone industrielle et à Sogoniko pour s’enquérir de la disponibilité des produits de première nécessité dans le but du soulagement de la population durant ce mois béni du Ramadan.

‘’Mieux vaut voir une fois que d’entendre cent fois’’, dit-on. C’est bien cet adage que le ministre du Commerce et de l’Industrie a fait sien avec les responsables des services techniques et rattachés à son département. Ce, en prenant son bâton de pèlerin pour voir de visu la situation de stockage des produits de grande consommation dans les différents entrepôts au bout de la chaîne de distribution des marchés du pays.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’opération Ramadan pour se rassurer sur l’approvisionnement des denrées alimentaires aux marchés. Elle était la toute première sortie et l’ultime recours du ministre en charge du Commerce et de l’Industrie en prélude au mois de Ramadan. Et cela fut une excellente démarche.

La visite a commencé par la société ‘’Kamia et frères’’ à la zone industrielle où deux grands magasins étaient remplis jusqu’au toit de riz de diverses qualités. Ensuite, la délégation s’est dirigée vers la société ‘’Mamadou Diarra’’ qui disposait dans son magasin d’environ plus de 7000 tonnes de vivres pendant que certains de ses camions étaient en déchargement. Dans la même foulée, une fois à l’établissement ‘’Kouma et frères’’ l’assurance du ministre Ould Mohamed a été accentuée avec la présence d’un stockage de 9000 tonnes de sucre. Constat identique à la société GDCM, où sont emmagasinées 6000 tonnes de sucre, 9000 tonnes de riz et 3000 tonnes de pomme de terre. Idem à l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), qui dispose dans son entrepôt : 5000 tonnes de riz et 1200 tonnes de mil sorghos.

« Nous sommes à la veille du mois de Ramadan c’est toujours normal que nous passions dans les magasins au niveau du marché pour voir l’état d’approvisionnement du pays. A cet effet, tous les magasins que j’ai visité que ça soit les demi grossistes, les grossistes ou les importateurs, le constat est satisfaisant, car ils débordent » a soutenu le ministre du Commerce et de l’Industrie pour rassurer la population.

A l’en croire, ce mois serait bien géré par les opérateurs notamment les demi- grossistes qui sont très importants dans la chaine de distribution au niveau national. Avant de préciser que le marché est suffisamment approvisionné avec des énormes quantités. Comme si cela ne suffisait pas, environ 4000 tonnes sont déjà disponibles aux ports, prêts à être acheminées pour cette première étape. « Nous allons faire en sorte qu’à mi-chemin dans le parcours de ce mois qu’on voit l’état d’approvisionnement du marché mais aussi, l’état l’exécution du prix pour que les populations puissent être satisfaites non seulement de l’approvisionnement mais aussi d’accès à un prix abordable conformément à leur pouvoir d’achat » a-t-il indiqué le chef du département en charge du Commerce.

De prime abord, il a tenu à donner l’assurance sur le fait qu’il n’y aura pas de rupture d’approvisionnement des marchés. Cela, pour la simple raison que l’Etat s’active partout sur le territoire pour renforcer le stock national de sécurité.

« Nous allons au plus tôt essayer de contenir les spéculations mais aussi, rassurer les populations que les denrées de première nécessité seront distribuées sur toute l’entendue du territoire national à un meilleur prix » a-t-il conclu.

Par Fatoumata Coulibaly

