Le mardi 10 janvier 2023, l’association Deme-So a organisé un atelier de validation de son rapport d’étude sur ‘’les dynamiques des conflits dans les régions du centre du Mali’’. L’étude s’est déroulée du 5 novembre 2021 au 20 novembre 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son « Projet d’appui à l’accès des populations aux droits et à la justice pour renforcer la lutte contre l’impunité au centre du Mali » (Paraju-UE), l’association Dèmè-So a conduit une analyse sur les dynamiques des conflits dans les régions du centre du Mali (Ségou, San, Mopti, Douentza et Bandiagara).

Cette étude a pour objectifs de recueillir et d’analyser au Mali de façon soutenue, des informations et de disposer d’une base de données actualisée sur les dynamiques conflictuelles existantes et latentes qui serviront à informer et guider la planification et la réalisation stratégiques des actions à mener en faveur de la cohésion sociale et l’unité nationale et de la lutte contre l’impunité dans les régions du centre.

Selon le coordinateur national de Dèmè-So, Ibrahima Koureissi, cette étude vient après tant d’autres et n’a pas la prétention d’être une première en la matière. « Elle a cependant des objectifs tendant au renforcement de la cohésion sociale, de l’unité nationale et la culture de la paix, à travers une meilleure connaissance des causes, des acteurs et des mécanismes appropriés de prévention, de gestion et de résolution des conflits existants et latents dans les régions du centre du Mali », affirme-t-il.

Quant au chef de cabinet Bakary Soliba Coulibaly, représentant le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, il a félicité l’association Dèmè-So en se réjouissant de tous les efforts qu’elle ne cesse de déployer, de façon constante aux côtés de leur département afin de garantir un meilleur accès des populations au Droit et à la justice au Mali, depuis plus de 30 ans.

« Les multiples actions de Dèmè-So à travers ces bureaux d’assistance juridiques et ces vestibules du droit, sont des mesures d’accompagnement de l’action gouvernementale pour offrir à nos concitoyens, un service public de la justice efficace, accessible et moderne, conformément aux orientations éclairées des autorités », ajoutera-t-il.

360 enquêtes ont été réalisées auprès des principaux groupes cibles (jeunes, femmes, éleveurs, agriculteurs et victimes des conflits locaux, plus de la moitié dans les camps de déplacés à Bamako. 9 groupes de discussion ont été menés avec des organisations locales, internationales et régionales ainsi que des représentants du gouvernement, des experts en sécurité, des dirigeants communautaires et élus.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :