En marge de la rencontre de haut des ministres des finances prévue en avril prochain à Washington, la PDG du SWA Mme Catarina de Albuquerque a entamé une mission préparatoire SWA pour tous. C’est dans ce cadre qu’elle a séjourné au Mali du 4 au 6 mars 2020 pour accomplir une visite de leadership dans le but d’inciter les décideurs pour plus d’engagement politique et financier en faveur de l’eau et l’assainissement.

Pendant son séjour Mme Catarina de Albuquerque a rencontré différents acteurs , le ministre en charge de l’énergie et de l’eau, les parlementaires, la société civile et la presse locale.

Selon elle, l’objectif de sa mission est de mobiliser l’ensemble des acteurs autour du SWA ( eau et assainissement). De ses échanges avec le ministre en charge de l’eau et l’énergie, les parlementaires et les acteurs de la société civile, Mme de Albuquerque a porté le même message plus d’implication, et d’engagement pour l’accès pour tous à l’eau et l’assainissement.

En effet, la PDG du SWA encourage à plus d’engagement politique et financier en faveur de l’eau et l’assainissement. Car s’il elle reconnaît que le Mali a fourni des efforts en la matière avec l’ augmentation du budget national, et les reformes engagés dans le secteur, beaucoup reste à faire pour l’atteinte de l’ODD6 (accès universel au service de l’eau et l’assainissement de qualité pour tous en éliminant les inégalités).

Et le SWA veut aider le Mali à mobiliser davantage de fonds auprès des PTF pour un meilleur financement de son secteur eau/ assainissement qui est aussi important que tout autre secteur priorisé par l’Etat.

Aux parlementaires, elle demande également plus d’implication pour la mise en œuvre du SWA. Pour Mme Catarina de Alburquereque le concours de tous est primordial pour la mise en œuvre du SWA, et le Mali champion du SWA se doit de réaliser ses engagements surtout qu’il est accompagné par une société civile très engagée en la matière.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

