Connu pour avoir toujours œuvré dans le cadre du développement du cercle de Kati, le groupe Sigi Kafo, à travers son président, Bakary Camara, s’est engagé au sein du Front des forces pour le changement et l’émergence dénommé “Force Faso Benko”, qui regroupe en son sein, un bon nombre d’associations et mouvements, dont la signature de convention a eu lieu le samedi 15 juillet 2023 à Bamako.

Il faut rappeler que le projet Force Faso Benko est issu des réflexions entre Maliens de toutes sensibilités, à savoir : des élus, des commerçants, des jeunes, des retraités, de toutes les sensibilités des communautés qui composent le Mali.

Ledit projet ambitionne de transformer tous les Maliens en volontaires pour le changement et pour que d’ici 2030, le Mali puisse être enfin émergent. C’est une vision qui va de pair avec l’aspiration du groupe Sigi Kafo de Bakary Camara.

En effet, M. Camara est l’un des rares Maliens de la diaspora à entreprendre des projets collectifs de développements communautaires visant à fédérer les populations du cercle de Kati.

Elu communal à la mairie de la Commune rurale de Siby, Bakary Camara, vit en France en qualité de chef d’entreprise. C’est un homme reconnu pour sa vision claire et son pragmatisme, sa capacité d’influence et de motiver, ses bonnes compétences en matière d’écoute et de communication, son souci constant à régler les conflits par le dialogue afin d’asseoir un véritable climat de paix et de confiance entre les communautés du cercle de Kati en particulier et du Mali en général.

A cet effet, son groupe Sigi Kafo, qui se veut un partenaire privilégié des autorités villageoises, locales, communales et nationales afin de contribuer au développement du cercle de Kati, œuvre tous les jours pour rassembler l’ensemble des populations du cercle de Kati autour des idéaux visant à l’émergence du Mali.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :