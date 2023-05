C’est en présence des cadres de la communauté togolaise vivant au Mali, en particulier devant le représentant du Consulat, le Délégué pays, le président de l’union des associations togolaises au Mali (UATM), de divers présidents d’associations et de nombreux ressortissants du pays de Faure Gnassingbé au Mali que l’initiative d’entraide « Diaspora Unie et solidaire (DUS) a été lancée le dimanche dernier au Carrefour des Jeunes.

Pour le président de DUS, Komlan Possian, non moins ancien Délégué-pays et Promoteur d’écoles, dont l’Université Montesquieu, « c’est avec un agréable plaisir » qu’il organise, en ce jour là au 1er Congrès statutaire du mouvement Diaspora Unie & Solidaire (DUS). Et de souligner que la communauté togolaise résidant au Mali est l’une des grandes communautés, à l’instar de celle de la Guinée et du Sénégal. « En effet c’est vers la fin de la décennie 80 dit-on que les Togolais ont commencé à résider au Mali. Et de fil en aiguille, nous devenons de plus en plus nombreux », a-t-il déclaré. Avant de rendre hommage aux premiers qui ont pu réunir les Togolais en terre malienne. « Ce fut la naissance de URTM, Union des Ressortissants Togolais au Mali. C’était le bon temps », a-t-il rappelé..

A en croire, M. Possian, aujourd’hui, les Togolais sont estimés à plus de 40 000 âmes environ au Mali. C’est pourquoi, dira-t-il, du fait de la crise économique mondiale généralisée, il urge que les Togolais vivant sur le sol malien se donnent la main pour faire face aux défis de l’existence. « En plus du Consulat et du HCTE, nous disposons de multitudes structures privées aussi bien à Bamako que dans les régions, pour régler les différents problèmes surtout sociaux dont les togolais sont confrontés. Nous savons que nuit et jour, sous la pluie comme au soleil, ces structures que je viens de citer font déjà assez pour soulager la souffrance des Togolais. Il est opportun de noter que tout ne peut pas être réglé ; pour autant, nous constatons des difficultés sur le terrain. Cela est dû essentiellement au fait que nous ne sommes pas assez solidaires les uns des autres », a-t-il indiqué. Avant de poursuivre : « Je ne dis pas de faire l’aumône. Il existe des cas graves et souvent urgents et si nous n’agissons pas, cela risque de ternir l’image de la communauté. Nous n’avons pas besoin de grosses sommes pour faire de grandes choses », a expliqué le président du mouvement DUS.

Il dira que tout juste le minimum peut permettre de débloquer la situation. « Que chacun de nous présents dans cette salle se donne cette volonté d’y

parvenir à chaque fois que le mouvement Diaspora Unie & Solidaire vous appelle en ce sens. Que Dieu le tout puissant vous les rendre au centuple.

Nous profitons de cette solennelle occasion pour adresser nos vifs remerciements à l’ensemble de la communauté et particulièrement ceux qui ont à cœur ce désir intarissable de venir en aide à nos compatriotes nécessiteux ».

Et de préciser que c’est ainsi qu’un groupe d’hommes soucieux de l’avenir de nos compatriotes au Mali et, de concert avec les anciens de la communauté, ont décidé de se mettre ensemble pour rassembler et porter sur les fonts baptismaux un mouvement à but non-lucratif et apolitique qui ne souffre d’aucune obédience religieuse. Il est dénommé DIASPORA UNIE & SOLIDIARE « DUS » et a pour objectifs de développer un réseau de connexions basé sur l’entraide à travers le Mali et le monde entier. Il se charge de mener des actions dans les domaines sociaux-culturel et sportifs. Et de présenter les contours statutaires de ce mouvement à l’assistance.

Abréhima GNISSAMA

