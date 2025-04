Entre l’Etat, les Osc et les partenaires : Un consortium pour le renforcement du dialogue

Lancé le 14 avril 2025, à l’hôtel Sheraton, ce projet est financé par l’Union européenne au Mali pour plus 262 millions FCFA et une durée de 3 ans. Les bénéficiaires sont réunis au sein du consortium composé du Conseil national de la société civile, du Forum des organisations de la société civile, de la Coordination des Associations et Ong féminines, du Conseil national de la Jeunesse du Mali et la Plateforme des Femmes leaders. Leur objectif commun est de renforcer le dialogue avec l’État et les partenaires, fédérer les acteurs et actions de la société civile pour plus d’impacts.

Fortes des acquis et réalisations du Projet d’appui à la refondation de l’Etat et une transition réussie au Mali, les organisations bénéficiaires du projet entendent nouer un dialogue franc, constructif et pérenne avec l’État et les partenaires. Pour ce faire, il leur faut une formation adéquate pour avoir des avis communs, faire des plaidoyers harmonisés afin d’être mieux écoutées.

«Je suis particulièrement impressionné par le rassemblement de richesses d’expériences et de connaissances de la société civile du Mali autour d’un projet. Et c’est leur volonté de faire de ce projet une réussite totale», a déclaré Thomas Eckert, le représentant de l’Union européenne au Mali, soutien du projet.

Avis partagé par le représentant du Conseil national de la société civile, Siriman Sacko « Ce projet va nous permettre de renfoncer l’unité et la cohésion » a-t-il déclaré. Dans un exposé limpide, il a évoqué quelques activités prévues, dont le renforcement des capacités des membres de la société civile en termes de veille citoyenne, sur le suivi du cahier des charges des sociétés minières, le suivi du Programme d’action du Gouvernement, des concertations avec des institutions, d’appropriation des rôles des Osc dans la nouvelle constitution,.

En outre, a appuyé Siriman Sacko, « la spécificité de ce programme est l’instauration de la conférence des présidents, composée de chaque organisation du consortium, qui se réunissent périodiquement pour faire une analyse de la situation du pays, pour alerter et proposer aux autorités ».

Mme Kouyaté Goundo Sissoko, au nom du consortium, a exprimé sa satisfaction de voir l’Union européenne « appuyer une meilleure gouvernance inclusive et participative à travers la formation des acteurs de la société civile ».

Mamadou Mohamed Coulibaly, représentant du ministre en charge de la Refondation de l’État, non moins Chef de la Mission d’appui à la refondation de l’Etat, voit en ce projet « l’opportunité d’un retour profond aux valeurs de la république, de la citoyenneté, du vivre-ensemble du savoir-faire et du savoir-être».

La cérémonie de lancement a été aussi l’occasion de présenter le Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV).

Par Ousmane Tangara

