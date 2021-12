Orfed a conduit un projet de « Renforcement de la structure de production agricole des femmes rurales au Mali : Transformer les produits pour transformer des vies ». La cérémonie de clôture a eu lieu jeudi 9 décembre dernier au Centre de formation de Niamana.

Ce projet « Renforcement de la structure de production agricole des femmes rurales au Mali : Transformer les produits pour transformer des vies », a été financé par l’Agence andalouse de Coopération internationale pour le Développement (Aacid) pour une durée de deux ans. Sa mise en œuvre a touché 10 villages des communes de Sanzana, Doumanaba, Kadiolo et Loulouni et 12 associations de femmes évoluant dans divers domaines notamment la production et la commercialisation du beurre de karité, le « Soumbala », du jus et sirop de « zanban », du savon, de la pâte d’arachide, etc.

« Dans sa mise en œuvre, le projet a travaillé sur plusieurs axes à savoir l’alphabétisation, la promotion des droits humains et le genre, le renforcement des moyens de production et la commercialisation. A cet effet, le projet a réalisé des actions de formation, de sensibilisation d’appui conseil, la construction d’infrastructures de production », a expliqué la présidente d’Orfed, Mme Dembélé Jeanne-d’Arc.

Les actions du projet ont bénéficié à plus de 300 femmes réparties sur 12 coopératives avec comme objectif d’améliorer leurs conditions de vie. « Cet instant est solennel car il s’agit ensemble de jeter un regard sur le chemin parcouru et de célébrer ensemble le travail accompli», affirme-t-elle.

Au cours de ses deux années de mise en œuvre, le projet a organisé des séances d’alphabétisation, de gestion d’entreprise, de sensibilisation sur le genre et les droits humains, d’octroi de fonds d’amorçage. En plus, Orfed, grâce à ce projet, a acheté et mis à la disposition des bénéficiaires, du matériel de production, la formation à l’entretien et à l’utilisation de ce matériel. Le projet a construit des magasins, des murs de clôture et des toilettes au profit de 5 coopératives.

« Ces résultats non exhaustifs auxquels nous sommes parvenus en si peu de temps est un motif de satisfaction. Cela démontre l’engagement de tous les acteurs autour d’un idéal commun, celui de promouvoir la femme malienne comme véritable acteur de développement. Cette problématique est d’ailleurs au centre de toutes les initiatives prises par d’Orfed ces 10 dernières années», a expliqué la présidente d’Orfed.

Organisation pour la Réflexion, la Formation et l’Education à la Démocratie et au Développement (Orfed) est une ONG nationale malienne créée en 2004.

Elle a réalisé plusieurs projets et programmes à travers le territoire national. Ses approches sont le renforcement de capacités, la sensibilisation, l’information, la production d’outils, l’appui à des initiatives porteuses d’enjeux, l’appui matériel.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :