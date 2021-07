Fête de tabaski : Une trentaine de moutons distribués par le Port de Cotonou à ses partenaires

Pour la fête de Tabaski 2021, la représentation du Port autonome de Cotonou (Pac) au Mali vient de respecter la tradition à travers la distribution d’une trentaine de moutons à ses partenaires commerciaux au Mali, ceux-ci ont reçu leurs cadeaux à la veille de la fête.

De la fête de Tabaski à celle du ramadan en passant par des évènements majeurs du pays, le Port autonome de Cotonou manifeste toujours sa solidarité à l’endroit de ses partenaires commerciaux maliens depuis environ une dizaine d’années. Ainsi dans le cadre cette solidarité agissante pour fortifier davantage l’axe Cotonou-Bamako, le Pac a distribué une trentaine de moutons à plusieurs structures et opérateurs économiques parmi lesquels le ministère des Transports et des Infrastructures, le Conseil malien des chargeurs, la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, le Conseil malien des transporteurs routiers.

La particularité de la remise de cette année, c’est que les moutons ont été transportés pour chaque bénéficiaire jusqu’à son service ou son lieu de résidence.

En remettant ces béliers, le représentant du Port autonome de Cotonou au Mali, Jonathan Attiogbé a, au nom des autorités portuaires du Bénin, remercié les autorités maliennes et les commerçants pour la confiance qu’ils ne cessent de placer à leur plateforme portuaire. “Nous ne cessons de le dire, le Port autonome de Cotonou, c’est le port le plus proche du Mali à travers le Nord, aussi comme vous pourrez le constatez d’énormes efforts ont été fournis pour mettre fin aux tracasseries sur le tronçon et cette dynamique se poursuivra pour rehausser davantage le trafic commercial du Mali via le Pac”, a souligné M. Attiogbé. Tout en souhaitant une bonne fête à toute la communauté musulmane du pays, il a émis le vœu le plus ardent du retour rapide de la paix, de la stabilité au Mali.

Cette action de solidarité a été bien appréciée par les bénéficiaires qui ont salué la présence constance à leurs côtés du Port autonome de Cotonou pour des actions de solidarité. A rappeler aussi que durant les mois de ramadan, des paniers de rupture du jeûne avaient été aussi distribués aux mêmes partenaires.

Kassoum Théra

