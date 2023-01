Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), le Conseil local de la jeunesse de la Commune V et le Groupement de sécurité routière ont organisé, dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à Bamako, une opération spéciale dénommée : «Nuit sans accident».

L’opération a débuté au monument de la Paix en présence de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko et de son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Aly Mohammedine. Les deux membres du gouvernement ont eu des échanges directs avec des motocyclistes et automobilistes.

Prenant la parole, la ministre des Transports et des Infrastructures a rappelé que la célébration du nouvel an comme d’ordinaire est une occasion de rassemblement, de joie et aussi de sortie pour beaucoup. «Nous sommes là pour sensibiliser et rappeler qu’en circulation, il faut tenir compte du code de la route et surtout éviter les excès de vitesse. également pour inviter les motocyclistes à porter le casque.

Notre plus grand souhait est qu’il n’y ait aucun accident ce soir», a dit Mme Dembélé Madina Sissoko. Après avoir reçu un casque, Moussa Guindo a déclaré ceci : «Comme vous pouvez le voir, je ne porte pas de casque. Je sais pertinemment les dangers qui peuvent en résulter en cas de choc. Recevoir un casque des mains de la ministre en charge des Transports, c’est un acte qui me marquera à vie. Je m’engage donc à toujours porter mon casque en circulation et passer le message autour de moi».

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a signalé la présence des responsables des forces de sécurité, notamment les directeur généraux de la police et de la gendarmerie nationale sur le terrain depuis vendredi pour veiller au déploiement d’un important dispositif. «Au-delà des patrouilles, vous pouvez donc constater une grande présence policière à tous les grands carrefours. Cela pour sensibiliser et accompagner la population pour une nuit sans accident», a expliqué le général Daoud Aly Mohammedine. Et d’inviter les usagers à éviter la conduite en état d’ébriété.

Du haut de sa cabine, Mahamadou Diawara, un chauffeur de bus, a indiqué avoir pris bonne note des messages de sensibilisation. «Je viens de Kayes avec mes passagers. C’est vrai que certains de mes collègues prennent quelques remontant pour tenir la barre, ce qui en soit est dangereux.

La fatigue aussi est très fréquente et dangereuse. Ce sont de très bons rappels pour nous et nous ne manquerons pas de passer les messages», a-t-il promis.

Sur l’esplanade en face du Palais de la culture Amadou Hampaté Ba, le directeur général de l’Anaser, Ousmane Maïga et le président du Conseil national des jeunes (CNJ), Habib Dakoua, ont poursuivi la campagne de sensibilisation et le partage de casques aux motocyclistes.

«Nous avons déployé nos équipes à plusieurs carrefours aussi bien à Bamako que dans les capitales régionales, pour insister sur la sécurité. Nous allons tout faire pour qu’il y ait moins d’accident», a indiqué Ousmane Maïga.

Pendant plus de deux heures, des centaines de casques ont été distribués aux conducteurs d’engins à deux ou trois roues. Tout au long de la soirée, les policiers ont testé le taux d’alcoolémie de plusieurs usagers avec leur alcootest.

Oumar SANKARE

