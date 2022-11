Prendre toutes les mesures pour améliorer les services offerts aux retraités du Mali ; leur permettre d’avoir facilement accès à leurs pensions sans tracasseries administratives ; disséquer tous les problèmes que rencontrent les retraités afin de les régler, sont entre autres les objectifs de ce premier forum national sur la retraite. Ledit forum s’étend sur trois jours, du 10 au 12 novembre 2022, et est organisé par le ministère de la santé et du développement social, sous la présidence du premier ministre par intérim, Colonel Abdoulaye Maïga. C’était à Maeva Palace.

Le représentant du maire de la commune IV, Abdallah Yattara, a, dans ses propos liminaires, souhaité la cordiale bienvenue à tous les invités tout en signalant que sa commune est fière d’abriter une telle cérémonie avec comme objectif principal de soulager la peine des retraités du Mali. Il a affirmé qu’après de bons et loyaux services rendus à la nation et à des structures privées, ces retraités doivent avoir droit à une retraite paisible. Il a signalé que ce premier forum déblayera le chemin pour cela.

A l’ouverture des travaux, la ministre de la santé et du développement social, Dieminatou Sangaré, qui était accompagnée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes, a signalé que ce premier forum sur la retraite dans notre pays a pour but d’améliorer l’avenir de notre système de sécurité sociale.

Selon elle, le présent forum de trois jours est un grand moment d’analyse, d’échange et de partage d’expériences sur notre système de sécurité sociale. « Nos régimes de retraités gérés par la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) et l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) fonctionnent sur un modèle de répartition qui commence à montrer ses limites et que le modèle n’est toujours pas à l’abri des aléas macro et micro économiques », précise-t-elle.

Avant de faire savoir que durant ces trois jours de travaux, d’importants thèmes seront évoqués en vue de poser les jalons permettant de soulager davantage les retraités.

Moussa Samba Diallo

