Front social : les Administrateurs civils en grève de 360 heures à partir du 19 octobre

À peine installé, le gouvernement de transition est sous pression. En effet, le Syndicat autonome des administrateurs civils (Synac), le Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (Sylmat), le Syndicat des collectivités territoriales (Syntract) et le Comité syndical des Agences de développement régional (CS-ADR) décident d’observer une grève de 360 heures, reconductible, allant du 19 octobre au vendredi 06 novembre.

Dans leur préavis en 10 points, les CEN Synac, Syltmat, Syntract réclament l’octroi d’une prime de sujétion pour risque de 400 000 FCFA pour les administrateurs civils et les membres du corps préfectoral ; l’octroi aux administrateurs civils et membres du corps préfectoral d’une prime spéciale ; l’octroi aux administrateurs civils et membres du corps préfectoral ne bénéficiant pas de logement mis à disposition par l’Etat d’une indemnité de résidence ; la majoration de la prime de fonction spéciale de 300% accordée au personnel des services du ministère de l’Administration territoriale ; la fixation du nombre d’agents de sécurité affectés aux représentant de l’Etat et leur mise à disposition effective au plus tard le 30 octobre.

Aussi, les CEN Synac, Syltmat, Syntract exigent la prise en charge effective des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du cadre de l’Administration générale par le budget de l’Etat, la relecture des cadres organiques des services étatiques pour prévoir les corps des fonctionnaires des collectivités du cadre de l’Administration générale, etc.

Les CEN Synac, Syltmat, Syntract se réservent le droit de reconduire le mouvement de grève jusqu’à la satisfaction totale des points ci-dessus mentionnés.

Cheick Bougounta Cissé

