En visite de travail de 48 heures au Mali, le Médiateur de la CEDEAO, Goodluck Johnathan et sa délégation devront rencontrer ce mardi les partis politiques, dont les partis membres du M5-RFP, pour faire le point de la transition.

Le M5-RFP promet de manifester devant la délégation de la Cédéao son mécontentement quant au fonctionnement de la transition. Selon un document qui a fuité, il va dénoncer la violation l’engagement Transition civile par les militaires. Le discours que Dr Choguel Kokala Maïga tiendra aujourd’hui indiquera que la présidence, la Vice-présidence et du conseil national de transition sont dirigées par la junte un militaire du CNSP.

Bien que le chef du gouvernement soit civil, le M5 dénoncera la mainmise des militaires sur les postes clés du gouvernement , des ministres nommés sous la bases des affinités, la violation flagrante des décrets sur la mise en place de l’organe législatif et la Charte de la Transition, la nomination à outrance des militaires aux gouvernorats et dans l’essentiel des postes clés de l’Administration. S’y ajoute à la lenteur liée au traitement des victimes 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako, à Sikasso et Kayes.

Toujours en présence du médiateur de la Cédéao, le M5-RFP exprimera ses craintes sur les menaces très fortes qu’elles pèsent sur la tenue d’élections régulières, libres, transparentes et crédibles. Pour ce mouvement, les autorités de la Transition s’éloignent de plus en plus de la mise en place d’un organe unique et indépendant de gestion des élections. A l’en croire, cette exigence quasi-unanime de la classe politique et des acteurs sociaux a été violé par le Ministère en charge de l’organisation des élections, lequel a procédé à la mise en place de façon unilatérale d’une nouvelle cellule qui s’accapare des prérogatives de la CENI et la DGE). « Tout laisse croire que par ce biais, les autorités de la Transition veulent organiser une cession du pouvoir après une parodie d’élection », souligne le M5-RFP.

L’occasion sera indiquée par le M5-RFP pour exprimer son opposition à un processus de révision de la Constitution non inclusif et la mise en place rampante d’un régime autocratique. Les récentes « arrestations extrajudiciaires » dans l’affaire dite « tentative à la sûreté de l’Etat », le mépris affiché pour l’Etat de droit et la dissolution du CNSP sont autant de point que le M5-RFP promet aujourd’hui d’exposer devant l’équipe de la médiation de la Cédéao. Laquelle devrait étendre ses rencontres de travail aux membres de la commission électorale nationale indépendante, le vice-président et le Président de la Transition dans la journée d’aujourd’hui, qui sera sanctionnée par la tenue d’une conférence de presse.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

