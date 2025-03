A peine quelques jours de ramadan, les Bamakois assistent à une augmentation vertigineuse du prix de la viande de bœuf plongeant les jeûneurs dans la désolation.

Le ramadan est un mois béni et sacré où les fidèles musulmans multiplient les prières, invocations, bonnes actions, fraternité et compassion. De nos jours, ce mois est devenu malheureusement aussi une période d’enrichissement et de course au profit pour certains commerçants maliens. Des prix des produits de grande consommation grimpent du jour au lendemain.

L’augmentation du prix de la viande est préoccupante. A cause de sa valeur nutritive pour notre corps, la viande de bœuf accompagne souvent nos plats de rupture du jeûne. Mais ces derniers temps, elle devient de plus en plus chère. Elle est de moins en moins à la portée du consommateur lambda.

En effet, dans plusieurs marchés de Bamako, il est constaté l’augmentation des prix du kilo. Aminata Konaté et Binta Dolo sont des femmes au foyer. Les deux disent constater ce changement dans leurs marchés respectifs, en Commune III du district de Bamako. Vendu entre 3000 et 3750 F CFA le kilo, à N’Tomikorobougou un quartier de la Commune, la viande de bœuf avec os est désormais vendue à 3200 F CFA le kg et sans os à 4000 F CFA le kg.

Au marché de Koulouba, toujours en Commune III, le kilo a grimpé à 3300 F CFA pour la viande avec os et 4000 F CFA pour la viande sans os.

“Cette année n’est pas une exception, par rapport aux années précédentes compte tenu de la cherté des bovins”, selon des bouchers interrogés. Si la majorité des marchés bamakois connait cette augmentation, sur quelques marchés pas de changement notable, du moins pour l’heure.

Arouna Guindo est boucher au marché d’Hamdallaye, en Commune IV. Selon lui, le kilo de viande bovine avec os est vendu à 3000 F CFA et sans os à 3750 F CFA. Donc pas d’augmentation. Mais, il affirme que très prochainement il pourrait y avoir une augmentation de 200 à 300 F CFA. “Car les bœufs coûtent très chers et nous ne gagnons rien en termes de bénéfice”, explique-t-il.

Cette augmentation ne touche pas le marché de Yirimadio-Zerni en Commune VI, affirme O. F., une femme au foyer et résidente du quartier.

Comme Aminata et Binta, la hausse du kg de la viande en ce ramadan est angoissante pour les consommateurs. “Mais ces braves dames disent se débrouiller pour la survie de leur famille. Les moyens financiers n’y sont pas, se confie Aminata Konaté. L’argent de la popote déjà ne suffisait pas. Avec cette augmentation du kilo de la viande qui s’y ajoute, nous ne savons vraiment pas quoi faire”, regrette-t-elle.

Fanta Traoré

(stagiaire)

