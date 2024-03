Afin de soulager les populations en cette période de Ramadan, le gouvernement du Mali initie ‘ Sounkalo Solidarité’. Il s’agit d’une série d’activités dont des distributions de kits de coupure de jeûne et de vivres secs. Le ministre d’Etat, le colonel Abdoulaye Maïga a donné le coup d’envoi le mardi 12 mars 2024 sur le site du terrain Chaba sis à Lafiabougou en commune IV du district de Bamako en présence des membres du gouvernement, des légitimités traditionnelles et religieuses.

Sounkalo Solidarité est une initiative gouvernementale visant à soutenir les populations durant le mois de Ramadan. Pour se faire, il a initié une série d’activités parmi lesquelles des ruptures collectives du jeûne, des donations aux veuves, l’installation de lampadaires solaires.

Ladite initiative va concerner 813 mosquées dont 281 de Bamako et 532 dans les régions ainsi que 64 lieux collectifs de prières. En plus de 55 terrains répertoriés dont 18 à Bamako, 2 à Kati et 35 dans les régions. Les différents sites des déplacés sont également bénéficiaires de cette synergie gouvernementale solidaire aux populations.

A cet effet, le ministère de l’énergie et l’eau a procédé à l’équipement des lieux concernés en lampadaires solaires (7000 lampadaires ainsi que la réhabilitation des lampadaires sur les voies publiques).

S’agissant des kits de ruptures, il a été annoncé 18 0 000 kits, en plus de la distribution de vivres aux personnes vulnérables (150 000 tonnes ) destinée aux personnes vulnérables , déplacés , orphelins civils et militaires du district et des régions.

Outre cela, Sounkalo Solidarité prévoit également de venir en aide à des veuves civiles et militaires à travers des donations, la distributions de kits à des enfants démunis ainsi qu’ une distribution de bœuf aux personnes vulnérable toujours dans le cadre de la facilitation du mois de Ramadan et de la fête qui va suivre.

En procédant au lancement, le porte-parole du gouvernement, Col Abdoulaye Maïga, a indiqué la volonté du Président de la Transition, Col Assimi Goïta à vouloir accompagner au mieux les populations à bien passer le présent mois de Ramadan qui se déroule dans un contexte marqué par plusieurs difficultés dont la crise énergétique et conjecturelle.

A noter qu’ en prélude de cette cérémonie de lancement, le ministre de la Santé, et du Développement Social, Col Assa Badiallo Touré et son homologue des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes , Mahamadou Koné avaient dans la matinée rencontré la presse pour annoncer ladite opération.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

