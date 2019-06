Le Président de la République, Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en audience en début de soirée du samedi 22 juin 2019, l’ancien Président de la Transition, le Professeur Dioncounda Traoré nommé Haut représentant du Président de la République pour le Centre.

Venu échanger pour la première fois avec le Chef de l’Etat depuis sa nomination à ce poste , le Haut représentant du Président de la République à sa sortie d’audience a mesuré à la fois l’importance et la difficulté de la tâche à lui confiée par IBK: « J’ai été honoré d’être choisi pour mener à bien cette mission; du fait qu’elle est difficile, on me fait appel à moi, c ‘est probablement dû à la qualité. Mais au-delà de cela, je reçois la mission avec humilité mais aussi avec beaucoup de détermination, avec bonne volonté. J’espère contribuer à la résolution de ce problème au Centre du Mali

avec l’accompagnement de chaque Malien, de chaque Malienne parce que mon pays aujourd’hui a besoin de ça. Donc c’est une lourde tâche. Je disais tout à l’heure à mon frère Président que j’avais pensé que désormais j’allais passer le reste de ma vie dans le confort….mais lorsque lui me fait appel, je réponds et lorsque le Mali fait appel à moi je réponds ». A évoqué le Prof Dioncounda Traoré.

L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, du ministre de l’administration, du ministre secrétaire général de la Présidence de, du Chef d’état-major particulier du président de la République, du Chef de Cabinet du Président de la République.

Cellule de Communication et des Relations de la Présidence de la République

