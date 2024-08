Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mossa AG ATTAHER a reçu en audience, le jeudi 1er août 2024, à son département à la Cité administrative de Bamako, les ambassadeurs et des consuls généraux nommés récemment dans les missions diplomatiques et postes consulaires. Parmi les diplomates reçus par le ministre, on peut citer Boubacar Biro DIALLO, ambassadeur du Mali au Sénégal ; Mme Diéminatou SANGARE, ambassadeur du Mali à Abu-Dhabi ; Mme Nina Walet INTALLOU, ambassadeur du Mali au Gabon. Au cours de la rencontre, le ministre Attaher a invité les ambassadeurs et consuls à mettre au cœur de leurs actions, l’assistance et la protection de nos compatriotes qui sont des migrants en transit, des compatriotes établis dans les pays où ils sont accrédités.

Durant la rencontre, le ministre Mossa Ag Attaher a invité ses interlocuteurs à mettre au cœur de leurs actions, l’assistance et la protection de nos compatriotes qui sont des migrants en transit, des compatriotes établis dans les pays où ils sont accrédités. Le ministre a insisté sur la nécessité pour le département d’être informé régulièrement de la situation des Maliens en détresse à l’étranger. Il a invité les ambassadeurs et consuls à sensibiliser nos compatriotes à venir investir dans leur pays. Par ailleurs, le ministre a exhorté ses interlocuteurs à la prudence et à la neutralité dans votre collaboration avec les associations des maliens établis à l’extérieur. « L’intégration africaine est aussi un des piliers de notre département et vous n’ignorez pas non plus l’engagement de notre pays pour cette cause car constituant une priorité stratégique pour notre continent. Elle est la clé de notre prospérité future. Votre mission sera de promouvoir les initiatives régionales et continentales, de faciliter les échanges commerciaux et culturels, et de renforcer la coopération entre les États africains. A ce niveau, je voudrais vous inviter conformément aux conclusions du 1er sommet du Collège des Chefs de d’Etats de la Confédération de l’AES à fédérer avec les représentations diplomatique des pays de l’AES dans vos différents pays d’accréditation. En tant que Représentants de notre pays, vous serez les visages et les voix de notre pays à l’étranger. Vous aurez la responsabilité de défendre nos intérêts, de promouvoir notre culture et nos valeurs, et de renforcer nos relations diplomatiques et économiques », a souligné le ministre. Il a conseillé ses interlocuteurs à être des ambassadeurs de la paix, de la solidarité et de la coopération. « Votre mission est noble et exigeante. Elle requiert du dévouement, de la persévérance et une vision claire. Je suis convaincu que vous saurez relever ce défi avec succès. Pour notre part, je voudrais ici vous assurer de la disponibilité entière de mon département à vous accompagner dans l’accomplissement de votre mission », a indiqué le ministre Attaher.

Après la rencontre à huis clos, le ministre Mossa Ag Attaher a accordé une interview à la presse dans laquelle il précise que la question migratoire occupe une place de choix au sein de son département. Selon lui, la rencontre avec les ambassadeurs et consuls a été très fructueuse. Quant au porte-parole des ambassadeurs et consuls, Boubacar Biro Diallo, il s’est réjoui d’être reçu par le ministre et de recevoir les directives et orientations. « Les échanges ont porté sur le rappel de nos missions qui consistent à assister et à protéger nos compatriotes à l’extérieur ; le rôle qu’on devrait jouer dans la mobilisation de la diaspora pour le financement de l’économie. Le ministre nous a prodigué des conseils. Nous avons partagé avec lui certaines préoccupations par rapport aux spécificités de chaque juridiction. Des réponses appropriées nous ont été données. Nous pensons sortir suffisamment outillés de ces échanges qui nous permettent de remplir pleinement nos missions respectives », a-t-il conclu.

Aguibou Sogodogo

