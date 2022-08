D’un montant global d’environ 238 millions FCFA, ils permettront de faire des jeunes, de véritables remparts contre les maux qui minent la cohésion et qui affectent donc la paix sociale

Le représentant du Gouverneur de la Région de Mopti, Ousmane Diallo, à présidé le vendredi 12 Août 2022, la cérémonie de signature de convention dans le cadre de l’appui du Programme Jeunesse et Stabilisation (PROJES) en faveur de 44 micro-projets relatifs aux initiatives citoyennes et d’éveil socio – éducatif des régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. C’était dans la salle de conférence de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d’industrie de Mopti en présence du Coordinateur régional du PROJES, Ousmane Kouyaté, du Directeur général de Consult STEP, Daouda Sory Dembélé, des autorités politiques et coutumières de la Cité de la Venise malienne. Cette cérémonie de signature de convention matérialise les engagements des parties prenantes. Elle coincide avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999.

L’appel à candidature pour recueillir les candidatures des micro-projets jeunes relatifs aux initiatives citoyennes et d’éveil socio – éducatif des régions du centre du Mali dans le cadre de l’appui du PROJES a été lancé en décembre 2021, avec l’appui de son opérateur de mise en oeuvre Consult STEP. Sur 387 initiatives de micro – projets reçus dans l’ensemble de 5 régions d’intervention du projet, 77 initiatives ont été retenues contre 76 initialement prévues. Ils se répartissent comme suite: 33 pour les régions de Ségou et de San pour un montant global d’environ 186 millions et 44 dont 22 à Mopti, 06 à Douentza et 16 à Bandiagara pour un montant global d’environ 238 millions. Et permettront de faire des jeunes, de véritables remparts contre les maux qui minent la cohésion et qui affectent donc la paix sociale.

Ce résultat, selon le directeur général de Consult Step, Daouda Sory Dembélé, est le fruit d’une sélection rigoureuse de son cabinet et de la validation du PROJES dont 220 groupements initiateurs des microprojets ont été formés à travers deux sessions de formation sur la citoyenneté et cohésion sociale et sur la gestion de projet, afin de les amener à mieux réaliser leurs activités dans leurs communautés et favoriser le vivre ensemble et l’entente.

A l’endroit des bénéficiaires, le Directeur général de Consult Step, a demandé aux groupements bénéficiaires, une meilleure utilisation des fonds qui seront mis à leur disposition. Avant de leur rappeler que ce financement n’est pas un DON, mais un appui qui devra aider à la réalisation de vos initiatives approuvées par le PROJES. Il s’est dit convaincu de la réussite de mise en oeuvre des micro – projets à travers leurs expériences, la détermination et l’engagement qu’ils ont toujours montré.

Pour sa part, le Coordinateur régional du PROJES de Mopti, Ousmane Kouyaté, espère que ces initiatives sportives, culturelles, éducatives des jeunes seront de véritables leviers de prévention de l’extrémise violent et de mobilisation en faveur du vivre – ensemble et de la cohésion sociale. Toutes choses qui permettront, selon lui, aux jeunes d’être ensemble dans ces micro – projets, mais aussi d’exploiter ensemble et à bon escient les services sociaux de base et les activités génératrices de revenus mis à leur disposition par le PROJES.

Il a adressé ses vives félicitations aux 44 structures retenues dans le cadre de l’initiative de leur programme dont le but est de promouvoir la paix, le vivre – ensemble et la cohésion sociale dans les régions du centre du Mali.

A noter que le Programme jeunesse et stabilisation ( PROJES ) est financé par l’Union européenne à travers notamment le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, mis en oeuvre par la GIZ et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

AMTouré

Envoyé special

